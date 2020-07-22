Единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать

Свою карьеру в UFC в 2015 году украинский мастер смешанных единоборств Марина Мороз начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Но вскоре попадание в категорию стало для Марины настоящим мучением. "Железной леди" приходилось фактически голодать, что отразилось на ее самочувствии и результатах в октагоне – два поражения кряду. С единственной украинкой в UFC мы встретились в тренировочном зале Parimatch Fight Academy, и Марина рассказала нам о трудностях сгонки веса:

Марина Мороз – о трудностях весовой категории Видео: Сегодня|Спорт

"Мне тогда даже воздухом страшно было питаться (улыбается). Казалось, что сейчас подышу – и где-то килограмм прибавится. Мне даже тренер тогда говорил, что я была сильно худая с ростом 172 см. Но у меня еще и кости тяжелые. И вот даже сейчас, когда я перешла в категорию 57 кг, он говорит: "Ты как на 52 выглядишь". Я такая высокая, сухенькая, мышцы маленькие, сбитенькие. Категория 57 кг, безусловно, намного лучше мне подходит. А раньше под бой я практически уничтожала свое тело. Я почти не ела, могла только одними белками питаться. И мой диетолог говорил: надо что-то менять! Потому что вес не шел", – рассказала нам Марина.

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Марина Мороз

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"Я была настолько сухая, что жира в организме осталось, наверное, процентов пять всего. И при этом мне нужно было еще 3-4 кг под воду выгонять. В первые бои, пока была молодая, мне это давалось легко. Организм еще был свежий. А с возрастом становилось гонять вес все тяжелее. Когда сменила категорию, стала побольше в плане мышечной массы. А в 52 кг мы старались так строить тренировки, чтобы сильно не нарастали мышцы, потому что потом не сброшу вес", – признается 28-летняя спортсменка.

"Я бы не шла в ту категорию изначально, но на тот момент в UFC был вес 52 кг, а потом сразу 61 кг. И для 61 кг я казалась слишком маленькой – доходягой. Сейчас вешу 63, но с легкостью смогу сбросить 6 кг перед боем. При этом не голодаю и даже фрукты ем в неделю боя. Раньше вообще такого не было. А сейчас кашку кушаю, орехи. Разнообразный рацион. Раньше мне приходилось себя все время ограничивать, даже в межсезонье. Все едят пиццу или мороженко – ну бывает такое (смеется), а я все время сидела с салатом и не понимала, откуда у меня вес. И после стольких лет постоянных ограничений и мучений мне пришлось работать с психологом", – отметила Марина.

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