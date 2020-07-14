Усик не набегается, и борец его задушит: прогноз от украинской звезды UFC на возможный бой боксера в MMA

В последнее время в социальных сетях идет противостояние украинского боксера-супертяжа Александра Усика и борца-вольника Богдана Грицая. Даже обсуждался их поединок в рамках боев без правил или микс-файта. Так как у украинской звезды UFC Марины Мороз богатое боксерское прошлое, но вместе с тем ей пришлось осваивать и борьбу, мы поинтересовались у девушки, на кого бы она поставила в таком поединке бойцов разных видов спорта.

"Борец заборет. Боксер будет бегать-бегать, но много не набегается. Борец с любой стороны зайдет, спустит соперника в партер и сядет сверху. Где-то задушит. Мне кажется, что преимущество у борца. Конечно, если соперники в одном весе. А вот если кикбоксер против борца, то тогда ему будет уже потяжелее с ударами ногами, – говорит Марина. – Боксеры больше двигаются на челноке, и их легко поймать на этом движении – когда они в прыжке. Я сама долго переучивалась. Была ситуация, когда влетали так в ноги, что я звезды видела. А потом приземлялась".

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Марина Мороз / Фото: Instagram

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"Вообще, я стараюсь следить за украинскими спортсменами. Еще видела, как, по-моему, все тому же Усику бросила вызов девушка (украинская телеведущая Янина Соколова также назвала себя "диванным экспертом". – Ред.). Я думаю, ну как так? Он же не будет драться с девушкой и бить ее", – рассказала Мороз.

Напомним, ранее Александр Усик опубликовал видео, где вызвал на бой "диванных экспертов". Борец Грицай, который является бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи, заявил, что он – тот самый диванный эксперт и принимает вызов, предложив боксеру бой без правил. Однако Усик отказался от боя без правил с Грицаем, заявив, что живет по правилам. После этого Грицай повторно предложил Усику драку.

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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