Экстравагантная "супергероиня" и самая возрастная женщина-боец подерутся в Лас-Вегасе: что известно о девушках

В ночь на воскресенье по киевскому времени в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC Fight Night. Главный бой – поединок супертяжеловесов американца Кертиса Блейдса и россиянина Александра Волкова. Также состоится несколько любопытных женских поединков.

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Свои бои проведут Тиша Торрес и Ракель Пеннингтон, которые уже долгое время являются парой. Напомним, что три года назад Пеннингтон приобрела новый дом, в который она въехала вместе с избранницей, и сделала ей предложение. Торрес ответила согласием.

Ракель Пеннингтон – Марион Рено

"Завтра потанцуем", – подписала фото со взвешивания Ракель, которой предстоит битва с Марион Рено – самой возрастной женщиной-бойцом UFC, в день поединка ей исполняется 43 года. Рено проиграла последние два поединка в ММА и третье подряд поражение, учитывая возраст, почти наверняка поставит крест на ее дальнейшей карьере в UFC.

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В свою очередь, 31-летняя Ракель Пеннингтон в последние два года проиграла три поединка и выиграла один, ее карьера тоже развивается не лучшим образом. Для обеих девушек этот бой – знаковый.

Эксперты считают фавориткой Ракель. Коэффициент на победу Пеннингтон составляет 1.55, а на победу Марион Рено он равен 2.65.

Тиша Торрес – Брианна ван Бюрен

30-летняя Тиша Торрес по прозвищу "Крошечный Торнадо" проиграла последние четыре поединка подряд, и победа ей нужна как воздух. Ее соперница, 26-летняя Брианна ван Бюрен, наоборот, находится в серии из шести подряд побед, правда, ее соперницы были не такими именитыми.

Брианна – фаворитка. Коэффициент на победу Ван Бюрен равен 1.46, тогда как на победу Тиши Торрес можно сделать ставку с котировкой 2.94.

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Кортни Кейси – Джиллиан Робертсон

Также состоится поединок Кортни Кейси из США и Джиллиан Робертсон из Канады в минимальном весе, шансы которых на успех расцениваются экспертами как равные. 25-летняя Робертсон известна своим ярким цветом волос, а также употреблением конопли и продуктов из нее, она даже называет себя "канна-атлет" (от слова каннабис – ред.).

Роксанн Модаффери – Лорен Мерфи

37-летняя Роксанн Модаффери по прозвищу "Счастливый воин" проведет бой с Лорен Мерфи. Роксанн – небольшая фаворитка, коэффициент на ее победу равен 1.91, на соперницу – 2.00. Модаффери – очень опытная спортсменка, на ее счету 40 поединков в смешанных единоборствах – 24 победы и 16 поражений. Она любительница экстравагантных "супергеройских" образов. Вот некоторые из ее костюмов:

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Время начала и котировки всех боев UFC в ночь на 21 июня:

00:00 Макс Рохскопф – Остин Хаббард: 1.53 – 2.70

00:30 Роксанн Модаффери – Лорен Мерфи: 1.91 – 2.00

01:00 Фрэнк Камачо – Джастин Джайнес: 1.28 – 3.40

01:30 Кортни Кейси – Джиллиан Робертсон: 1.95 – 1.95

02:00 Марк-Андре Барио – Оскар Пьехота: 1.95 – 1.95

02:20 Брианна ван Бюрен – Тиша Торрес: 1.46 – 2.94

02:40 Бобби Грин – Клей Гуида: 1.37 – 3.40

03:00 Рузвельт Робертс – Джим Миллер: 1.40 – 3.20

03:30 Белал Мухаммад – Лайман Гуд: 1.82 – 2.10

04:00 Ракель Пеннингтон – Марион Рено: 1.55 – 2.65

04:30 Шейн Бургос – Джош Эммет: 1.64 – 2.40

05:00 Кертис Блейдс – Александр Волков: 1.27 – 4.58

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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