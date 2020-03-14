"Это тупой гребаный вирус": у Конора Макгрегора умерла родственница

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил, что его тетя скончалась от коронавируса. Он также призвал всех внимательнее относиться к собственной гигиене, подчеркнув, что сам не всегда соблюдал правила, но теперь будет исправляться.

"Хорошие привычки, которые мы приобретем от этой дикой атаки, в будущем сделают нас сильнее. Гигиена рук, гигиена лица — то, что мы все действительно должны делать. Я всегда соблюдаю гигиену рук, но недостаточно. Люди часто говорят мне: "Пожалуйста, мне не нужна фотография, просто позвольте пожать вам руку". И я соглашаюсь, поскольку это более эффективно, чем делать фото. Но это слишком небрежно. Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства", — написал Макгрегор в Instagram.

К посту он прикрепил несколько фото своей семьи.

INSTAGRAM

"Эти фотографии сделаны несколько дней назад в студии в центре Дублина. Я сидел и готовился к прямому эфиру, когда мне позвонили и сообщили, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Жизнь для меня остановилась. Моя бедная тетушка. Это тупой гребаный вирус. Что за хрень происходит", — добавил Конор. В тренде Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

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Видео: Reuters

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