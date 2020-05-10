Грандиозный турнир прошел в США без зрителей: все результаты и яркие фото UFC249

В США в ночь на 10 мая по киевскому времени состоялся первый турнир UFC после жесткого карантина, вызванного пандемией коронавируса. Шоу UFC249 прошло в Джексонвилле (штат Флорида) без зрителей, но приковало огромное внимание болельщиков во всем мире. Они смогли увидеть 11 боев, в главном Джастин Гейджи победил Тони Фергюсона и стал новым "временным" чемпионом UFC в легком весе. Теперь американцу предстоит поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

Удары Гейджи были точными, он мощно доставал Фергюсона правым прямым, пробивал апперкоты и даже хай-кики, и лицо Тони к заключительному раунду было залито кровью. Тем не менее, Фергюсон до последнего стоял на ногах, и на момент остановки поединка во второй половине пятого раунда он был на своих двоих.

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Результаты всех боев UFC249:

Легкий вес. Джастин Гейджи (США) победил Тони Фергюсона (США) в 5 раунде

Легчайший вес. Генри Сехудо (США) победил Доминика Круса (США) во 2 раунде

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Тяжелый вес. Френсис Нганну (Камерун) победил Жаирзиньо Розенструйка (Суринам) в 1 раунде

Тяжелый вес. Грег Харди (США) победил Йоргана де Кастро (Кабо-Верде) по очкам

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Полулегкий вес. Кэлвин Каттар (США) победил Джереми Стивенса (США) во 2 раунде

Легкий вес. Энтони Петтис (США) победил Дональда Серроне (США) по очкам

Тяжелый вес. Алексей Олейник (Россия) победил Фабрисио Вердума (Бразилия) по очкам

Женский минимальный вес. Карла Эспарса (США) победила Мишель Уотерсон (США) по очкам

Полусредний вес. Висенте Люке (Бразилия) победил Нико Прайса (США) в 3 раунде

Полулегкий вес. Брайс Митчелл (США) победил Чарльз Роса (США) по очкам

Полутяжелый вес. Райан Спэнн (США) победил Сэма Алви (США) по очкам

Смотрите, как на карантине тренируется главная красотка ММА Пейдж Ванзант:

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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