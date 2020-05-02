Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Как завещал Кварцяный: красотка из UFC взяла на вооружение тренировку от украинского тренера

2 мая, 13:36

Александр Трикиша

Девушка-боец провела необычную тренировку в бронежилете

Девушка боец смешанных единоборств из Бразилии Клаудиа Гаделья на своей странице в Instagram показала необычную тренировку, которая точно бы понравилась знаменитому украинскому тренеру Виталию Кварцяному – Клаудиа упражнялась с гантелей в бронежилете.

В свое время наставник "Волыни" прославился тем, что заставлял игроков бегать на тренировках в бронежилетах. Многие его бывшие подопечные с ужасом вспоминают свой луцкий период карьеры.

"Мы не всю тренировку в брониках пахали, надевали их, только когда бежали трехкилометровый кросс по лесу. Легкость сразу же во время тренировок появлялась (улыбается). Сбрасываешь бронежилет, начинаешь игровые упражнения, и такое чувство, что ноги земли вообще не касаются, как будто в воздухе паришь. Но потом последствия этих нагрузок все-таки давали о себе знать, особенно спина "подсаживалась", – вспоминал тренировки Кварцяного Богдан Бутко.

Также нагрузки Кварцяного на себе прочувствовал знаменитый украинский защитник Владислав Ващук, прошедший школу Валерия Лобановского.

"Однажды на тренировку принесли бронежилеты. Все должны бежать в бронежилетах. Не, ну а че? Логично. Тренер так видит.

Я говорю:
- Мне нельзя бегать.
- Чего это?
- Колени прооперированы, могут вылететь.
- Ну ладно. Все бегут в бронежилетах, а Ващук – без. Побежали!

Тренер доволен, все в шоке. Ну и в продолжение банкета – а теперь все играют в бронежилетах! А да, Ващук без бронежилета, у него ж колени...", – описывал тренировки в "Волыни" Ващук.

Тренировка Клаудии Гаделья в бронежилете:

Боец UFC Клаудиа Гаделья тренируется в бронежилете Видео: Instagram

Клаудиа Гаделья – семикратная чемпионка Бразилии и трехкратная чемпионка мира по джиу-джитсу. Девушка владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, а также имеет степень бакалавра по праву. В смешанных единоборствах 31-летняя спортсменка провела 21 бой – 17 раз победила и четырежды потерпела поражение. Девушка выступает в UFC с 2014 года.

Смотрите, как звезда UFC Пейдж Ванзант тренируется с мужем:

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Виталий Кварцяный UFC смешанные единоборства WAGs Клаудиа Гаделья

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"К нему никого не пускают": у отца Хабиба Нурмагомедова подозревают коронавирусMMA
Российского бойца избили после оскорбительной песни о Нурмагомедове. И теперь грозят изнасилованием
Российского бойца избили после оскорбительной песни о Нурмагомедове. И теперь грозят изнасилованиемMMA
"Люди встают и начинают бросать бутылки в клетку": украинка боялась не вернуться в ММА после травмы головыMMA
Чемпионка UFC сломала кости голливудской звезде, которая назвала Шевченко чудовищем
Чемпионка UFC сломала кости голливудской звезде, которая назвала Шевченко чудовищемMMA
Муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки серии голых фото
Муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки серии голых фотоMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...