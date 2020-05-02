Как завещал Кварцяный: красотка из UFC взяла на вооружение тренировку от украинского тренера

Девушка боец смешанных единоборств из Бразилии Клаудиа Гаделья на своей странице в Instagram показала необычную тренировку, которая точно бы понравилась знаменитому украинскому тренеру Виталию Кварцяному – Клаудиа упражнялась с гантелей в бронежилете.

В свое время наставник "Волыни" прославился тем, что заставлял игроков бегать на тренировках в бронежилетах. Многие его бывшие подопечные с ужасом вспоминают свой луцкий период карьеры.

"Мы не всю тренировку в брониках пахали, надевали их, только когда бежали трехкилометровый кросс по лесу. Легкость сразу же во время тренировок появлялась (улыбается). Сбрасываешь бронежилет, начинаешь игровые упражнения, и такое чувство, что ноги земли вообще не касаются, как будто в воздухе паришь. Но потом последствия этих нагрузок все-таки давали о себе знать, особенно спина "подсаживалась", – вспоминал тренировки Кварцяного Богдан Бутко.

Также нагрузки Кварцяного на себе прочувствовал знаменитый украинский защитник Владислав Ващук, прошедший школу Валерия Лобановского.

"Однажды на тренировку принесли бронежилеты. Все должны бежать в бронежилетах. Не, ну а че? Логично. Тренер так видит.

Я говорю:

- Мне нельзя бегать.

- Чего это?

- Колени прооперированы, могут вылететь.

- Ну ладно. Все бегут в бронежилетах, а Ващук – без. Побежали!

Тренер доволен, все в шоке. Ну и в продолжение банкета – а теперь все играют в бронежилетах! А да, Ващук без бронежилета, у него ж колени...", – описывал тренировки в "Волыни" Ващук.

Тренировка Клаудии Гаделья в бронежилете:

Боец UFC Клаудиа Гаделья тренируется в бронежилете Видео: Instagram

Клаудиа Гаделья – семикратная чемпионка Бразилии и трехкратная чемпионка мира по джиу-джитсу. Девушка владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, а также имеет степень бакалавра по праву. В смешанных единоборствах 31-летняя спортсменка провела 21 бой – 17 раз победила и четырежды потерпела поражение. Девушка выступает в UFC с 2014 года.

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