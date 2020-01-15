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"Конор распродал билеты с Серроне за несколько минут": Президент UFC рассказал о грядущей рубке

15 января, 17:45

Дэйна Уайт поделился эмоциями от боя Макгегора и Серроне

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о заработке Конора Макгрегора и Дональда Серроне за бой, который пройдет 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.

"Конор – суперзвезда этого вида спорта. Он феномен, и зарабатывает большие деньги с тех пор, как ступил в октагон. С самого первого дня он на вершине, и ничего не изменилось. Очевидно, что ему нужна победа над "Ковбоем". Он должен вернуться и победить в этом бою", – отметил Уайт

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

"UFC знал, какой потенциал у этого поединка. Мы установили цены на билеты, а Конор распродал их за несколько минут. Мы выручили 10,6 млн долларов. Бой уже бьет рекорды. Он боролся со всеми и он дрался чаще в полусреднем весе, чем Макгрегор. Для Конора это будет нелегкий бой. Это не будет так: "С возвращением, Конор. Вот легкие деньги и открытая дверь для реванша с Хабибом", – рассказал Дэйна.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне – его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в клетку против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе – тренер Диллон Данис не сможет находиться в углу Конора.

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Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: DAZN

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