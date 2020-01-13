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Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне: его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом

13 января, 19:38

Мастер джиу-джитсу Диллон Данис задолжал штату Невада

Конор Макгрегор на тренировке

Конор Макгрегор на тренировке

19 января ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в клетку против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Однако тренер Конора не сможет секундировать ему в этой схватке. Ранее мы писали, что Макгрегор заработает "бешеные" деньги за бой против Серроне.

Тренер ирландца по джиу-джитсу и его друг Диллон Данис не сможет работать на поединке Конора с Дональдом. Об этом сообщил журналист Yahoo Sports Кевин Айол, сославшись на исполнительного директора Спортивной комиссии штата Невада: "По словам Боба Беннета, Диллон Данис задолжал штату, а не Спортивной комиссии. Штраф 7500 долларов за драку на турнире UFC 229. Ему не позволят работать в углу Конора Макгрегора на UFC 246, пока он не погасит долг".

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Напомним, что после победы Хабиба Нурмагомедова над Макгрегором в октября 2018 года россиянин выпрыгнул из октагона и пытался атаковать Даниса. После случившегося наказание получили все участники драки. Мы также сообщали, что бой Нурмагомедова и Макгрегора принес рекордные доходы для UFC.

Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. На данный момент в послужном списке ирландца 21 победа в 25 боях в MMA.Ранее мы сообщали, что знаменитый боец Макгрегор на Рождество подарил своей семье "Ламборгини".

Смотрите за дуэлью взглядов Дениса Беринчика и бойца MMA Людвига Шолиняна

Беринчик против бойца MMA Видео: Instagram

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тренер UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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