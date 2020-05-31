Красотка с пышными формами установила историческое достижение в UFC: смотрите видео

На четвертом "карантинном" турнире Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC Fight Night – состоялся любопытный поединок между красотками из США Маккензи Дерн и Ханной Сайферс. Маккензи, которая брала паузу в боях в связи с рождением ребенка, уверенно победила свою соперницу. Бой был завершен в первом раунде после того, как Дерн применила болевой прием на ногу, а Сайферс сдалась.
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Интересно, что Дерн установила рекорд UFC, став первой девушкой легендарного промоушена, которая победила болевым приемом на ногу.
27-летняя Маккензи Дерн в профи-MMA провела 9 боев и одержала 8 побед. Маккензи – красотка с пышными формами, в Instagram у нее более 780 тысяч персональных фанатов. Дерн – бывший первый номер рейтинга в бразильском джиу-джитсу, двукратная чемпионка мира в этой дисциплине, трижды завоевывала "бронзу" чемпионата мира, десятки раз – золотые медали на крупных турнирах, включая Кубок мира. Дерн замужем за профессиональным серфером и в 2019 году родила дочь.
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