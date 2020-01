"Самая опасная женщина на планете" избила в ринге индийскую красотку: видео боя

22-летняя Нонг Стэмп из Таиланда уничтожила Пуджи Томар по прозвищу "Циклон" из Индии на турнире One Championship

Женский бой первого в году турнира One Championship / Фото: Twitter

Первое из 50-ти событий, анонсированных на 2020 год лигой боев смешанных единоборств One Championship, прошло в Бангкоке, Таиланд. Вечер боев MMA носил название "Новое завтра". Ранее мы писали, что в одном из поединков этого турнира боец после нокаута продолжил драться с судьей – видео смешного завершения боя доступно на нашем сайте.

В главном событии чемпионка лиги One в "весе атома" (до 52 кг) по кикбоксингу и по муай-тай Нонг Стэмп не только сохранила статус непобежденной, но также сделала шаг вперед на своем пути к титулу чемпионки One по смешанным единоборствам. Если это произойдет, то 22-летняя спортсменка из Таиланда станет первой, кому удалось завоевать титул One в трех видах спорта.

Бой против Пуджи Томар по прозвищу "Циклон" из Индии не продлился и одного полного раунда. На последней минуте Нонг Стэмп повалила соперницу на настил лицом вниз, а сама села сверху и начала наносить удары в голову. Рефери долго не останавливал бой, но сделал это, как только в бой пошли локти.

"Самая опасная женщина на планете!", – так охарактеризовал победительницу комментатор боя.





Отметим, что у проигравшей спортсменки из Индии внешность скорее модели, чем бойца MMA. Вот несколько фото из Instagram Пуджи Томар, которая в этой социальной сети имеет более 15 тысяч "фанатов":

