Джессика Ай полностью разделась, но проиграла "бой" весам: анонс турнира UFC 13 июня

В ночь на воскресенье в комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе состоится шоу от Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC Fight Night. Главным поединком станет драка девушек: Джессика Ай против Синтии Калвилло. За сутки до боя прошла церемония взвешивания, которая закончилась трагически для Ай – она не смогла вложиться в лимит. Калвилло показала на весах 57,1 кг, в то время как Ай – 57,3 кг. Таким образом, Джессика превысила лимит своей категории всего на 90 грамм. Девушка даже полностью разделась, но это все равно не помогло. Ай разрыдалась прямо на весах. Бой состоится, но теперь он не будет иметь статус претендентского.

"У меня совершенно нет жира в теле, особенно после весогонки. Прошу прощения за эти 90 граммов. С ума сойти. Я должна была сходить в туалет перед взвешиванием", – написала Джессика Ай в соцсетях, в позже закрыла их для новых подписчиков – после потока критики, которая обрушилась на спортсменку.

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При этом Ай критиковали не только болельщики смешанных единоборств, но и коллеги по цеху, в том числе Джоанна Калдервуд, которой в скором времени предстоит титульный поединок с чемпионкой лиги Валентиной Шевченко.

Кто такая Джессика Ай

33-летняя американка по прозвищу "Злая" в смешанных единоборствах с 2008 года, первые несколько лет она выступала в любителях и не потерпела ни одного поражения. В профи-MMA на ее счету 23 поединка: 15 побед, 7 поражений и 1 бой признан несостоявшимся. Занимает пятую строчку рейтинга бойцов весовой категории до 57 кг.

В 2015-16 годах после четырех подряд поражений взяла паузу в выступлениях, вернулась спустя два года и уже после камбека провела пять поединков, проиграв лишь раз – грозной Валентине Шевченко после невероятного нокаутирующего удара ногой в голову.

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В 2018 издание MMAJunkie признало Ай "Лучшим вернувшимся бойцом года".

Когда Джессике было 16 лет, пьяный водитель врезался в нее и ее отца, когда они пытались завести застрявшую машину у обочины. Среди прочих травм, у Ай была сломана спина, и она три месяца была прикована к постели. Она приписывает этому инциденту стремление к успеху в смешанных единоборствах.

Закончила среднюю школу Рутстауна, училась в Акронском университете, но так и не закончила его. В прошлом году Джессика написала статью для The Players’ Tribune, которая потрясла болельщиков. Спортсменка подробно описала жестокое обращение, которое она перенесла в подростковом возрасте от своего отца. Один из случаев, когда Ай было 14 лет, привел к тому, что ее отца арестовали и обвинили в домашнем насилии.

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Пять лет назал Джессика стала героиней материала о женщинах в спорте популярного журнала Cosmopolitan и приняла участие в небольшой фотосессии. Год спустя Ай стала героиней издания Pressure Life.

Синтия Калвилло

32-летняя американка тоже имеет за плечами аматорскую карьеру (7 побед и 1 поражение), а в профи с 2016 года провела 10 поединков: 8 побед, 1 поражение и 1 ничья – в декабре прошлого года в бою с Мариной Родригес.

Аналитики считают бой абсолютно равным – коэффициенты на победу Джессики Ай и Синтии Калвилло одинаковые – по 1.95.

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Когда начало и где смотреть

Бой Джессика Ай – Синтия Калвилло будет последним на вечере смешанных единоборств в Лас-Вегасе и начнется вечером 13 июня по времени Лас-Вегаса. В Украине это будет раннее утро воскресенья, 14 июня. Сам бой по киевскому времени стартует в 06:00 утра 14 июня.

Прямая трансляция боя будет доступна на таких каналах и сервисах: Setanta Sports Ukraine (Украина), UFC Fight Pass (во всем мире), AdjaraSport (Грузия).

Прогноз на все бои вечера

Список всех боев UFC 13 июня и котировки на победу:

00:30 Энтони Айви – Кристиан Агилера: 1.51 – 2.75

01:00 Джордан Гриффин – Даррик Миннер: 1.59 – 2.52

01:30 Райан Бенуа – Тайсон Нэм: 1.91 – 2.00

02:00 Джулия Авила – Джина Мазани: 1.20 – 5.20

02:30 Кевин Агилар – Чарльз Росса: 1.62 – 2.45

03:00 Мария Агапова – Ханна Сиферс: 1.39 – 3.00

04:00 Джордан Эспиноза – Марк де ла Роса: 1.64 – 2.40

04:30 Андре Фили – Чарльз Джордейн: 1.45 – 3.00

05:00 Мераб Двалишвили – Рэй Борг: 1.26 – 4.35

05:30 Марвин Веттори – Карл Роберсон: 1.48 – 2.85

06:00 Джессика Ай – Синтиа Калвилло: 1.95 – 1.95

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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