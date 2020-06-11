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"Опасно для жизни": девушка из ММА рассказала, почему не выйдет замуж за мужчину из бывшего СССР

11 июня, 12:41

Олег Люлька Олег Люлька

Звезда смешанных единоборств Мария Агапова опасается, что муж из СНГ ее изобьет и никто не встанет на ее защиту

Девушка-боец из Казахстана Мария Агапова, готовящаяся к дебюту в Абсолютном бойцовском чемпионате UFC 13 июня, заявила, что ни за что не выйдет замуж за мужчину из бывшего СССР. Ранее спортсменка признавалась, что готова была убивать голубей и бомжевать.

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"Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ, – заявила Мария Агапова. – Это просто опасно для жизни, вот и все. У нас, если муж тебя изобьет, что ты сделаешь? Пойдешь и скажешь кому-нибудь, а тебе ответят: "Ой, это ты виновата, довела мужика". Пойдешь в милицию – скажут то же самое. Максимум, что сделают, – оштрафуют всю семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить жену. Это вообще опасян, такой опасян. Я же знаю, что они к симпатичной мордашке лезут, они понятия не имеют, что происходит в моей душе. Зачем мне такие? У меня глубокая, насыщенная душа. Зачем мне ребята, которые тянутся к моей оболочке? У них какие-то иллюзии по поводу того, какая я, но я другая. Их иллюзии разрушатся, они уйдут. Зачем мне просто тратить свое время? Мое время очень дорого стоит сейчас".

Мария Агапова

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Мария Агапова / Фото: Instagram

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Отметим, что профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Мария Агапова начала в 2015 году. Проводила бои в России, затем попробовала свои силы в Китае, а в 2019 году провела первый бой в США. 13 июня в Лас-Вегасе она дебютирует в UFC в турнире Fight Night 172, где ее соперницей станет американка Ханна Сиферс. На данный момент в активе Марии восемь побед и одно поражение.

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девушка MMA UFC спортсменка смешанные единоборства Мария Агапова

Источник: Спорт-Экспресс

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