Макгрегор готов ко второму бою по правилам бокса: звезда UFC принял вызов легендарного "Золотого мальчика"

47-летний Де Ла Хойя считает, что нокаутировал бы ирландца за два раунда

Звезда смешанных единоборств ирландский боец Конор Макгрегор принял вызов бывшего чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара Де Ла Хойи и готов провести с ним бой по правилам бокса. Тем более, что у Конора уже был подобный опыт – в 2017 году Макгрегор боксировал против непобедимого чемпиона мира Флойда Мэйвезера и проиграл в 10-м раунде.

А история с "Золотым мальчиком" бокса началась с того, что Де Ла Хойя предположил, что нокаутировал бы Макгрегора за два раунда, если бы они дрались по правилам бокса.

"Могу сказать про себя одно, я всегда шел до конца, я был готов на убийство. Посмотрите на Конора Макгрегора, мне нравится смотреть на него в октагоне, я его уважаю. Но боксерский ринг – это совсем другая история", – сказал Де Ла Хойя в разговоре со State of Combat.

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Смотрите, как в свое время работал в ринге Де Ла Хойя

Макгрегор, который не привык отмалчиваться, тут же ответил легендарному боксеру в своем Twitter: "Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя". Напомним, что Оскар последний раз выходил в ринг как боксер в 2008 году. В своей профессиональной карьере 47-летний американец одержал 39 побед в 45 поединках, 30 из них – нокаутом.

Смотрите, как Макгрегор вел себя на взвешивании перед боем с Серроне

Видео: Reuters

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