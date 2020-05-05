Макгрегор претендует на титул "самого плохого ублюдка": возвращение ирландца на бойцовском острове

Соперником Конора может стать не менее агрессивный и острый на язык Хорхе Масвидаль

Хорхе Масвидаль

Президент престижного бойцовского промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что обладатель уникального титула – "самого плохого ублюдка" – Хорхе Масвидаль может провести защиту пояса в поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Ранее глава UFC вспомнил самый эпичный поединок, который продлился всего пять секунд.

"В поединке Масвидаля с Усманом есть смысл. Если Хорхе хочет получить чемпионский титул, то эта встреча должна произойти. Но есть и другие интересные варианты. Возможно, это будет бой Масвидаль — Макгрегор на бойцовском острове. Хорхе будет защищать пояс "самого плохого ублюдка". Посмотрим, как все сложится. Говорить о чем-то конкретном слишком рано. Давайте посмотрим, как пройдут турниры во Флориде, и решим, что будет дальше", — цитирует Уайта BJ Penn.

Хорхе Масвидаль

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Напомним, ирландский боец последний раз выходил в октагон в январе 2020 года и досрочно победил американца Дональда Серроне. А недавно "Ковбой" Серроне признался, что не хотел драки с Макгрегором.

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Видео: Reuters

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