Макгрегор назвал помощь Китая в борьбе с коронавирусом бесчеловечным поведением

Боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор выступил с критикой китайских поставщиков, которые передали в Ирландию негодные для борьбы с коронавирусом средства защиты. Ранее Служба здравоохранения Ирландии сообщила, что некоторые присланные из Китая изделия не соответствуют спецификации и не будут использованы медиками.

"Это просто чудовищно. Мало того, что эти люди повысили стоимость на маски, визоры, вентиляторы, респираторы, кислородные баллоны, мониторы и так далее. Все взлетело в цене! Так еще и эти партии ни к чему не годны! Нелепое и бесчеловечное поведение", — написал Макгрегор в Twitter.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане. В мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения.

Ранее мы сообщали, что Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии.Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о том, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

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