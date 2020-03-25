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Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии: Конор поможет больницам

25 марта, 20:30

Максим Перепелица

Боец ММА выделит один миллион евро на помощь с пандемией

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о том, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

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"Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер. Наш наиболее пострадавший регион на текущий момент", – написал Конор.

Также Макгрегор попросил политика повлиять на закрытие строек на территории Ирландии во время коронавируса и ужесточить меры в аэропортах.

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Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор Макгрегор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

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Видео: Reuters

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MMA UFC коронавирус Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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