Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии: Конор поможет больницам

Боец ММА выделит один миллион евро на помощь с пандемией

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о том, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

Читайте также: Конор Макгрегор призвал ирландцев активно продолжать бороться с коронавирусом

"Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер. Наш наиболее пострадавший регион на текущий момент", – написал Конор.

Также Макгрегор попросил политика повлиять на закрытие строек на территории Ирландии во время коронавируса и ужесточить меры в аэропортах.

Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор Макгрегор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

Реклама

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама