Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии: Конор поможет больницам

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о том, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.
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"Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер. Наш наиболее пострадавший регион на текущий момент", – написал Конор.
Также Макгрегор попросил политика повлиять на закрытие строек на территории Ирландии во время коронавируса и ужесточить меры в аэропортах.
Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор Макгрегор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.
Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:
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