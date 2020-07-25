Младший брат Энтони Петтиса перебил соперника, на каждый удар отвечая двумя

В американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут) на Mohegan Sun Arena прошло первое в эру коронавируса шоу смешанных единоборств от промоушена Bellator. В главном бою вечера американец Серхио Петтис победил своего соотечественника Рики Бандехаса. Поединок в легчайшей весовой категории завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса.

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На счету 26-летнего Серхио Петтиса, который является младшим братом экс-чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса, 20 побед в 25 боях за профессиональную карьеру. 28-летний Бандехас потерпел четвертое поражение в 17 боях.

Преимущество Петтиса по ударам было подавляющим. Как показывает подробная статистика боя, Петтис выбросил 142 удара, из которых 67 были точными, а его соперник попытался нанести 97 ударов, а цели достигли всего 28, пишет boxing-mma.com.

Реклама Серхио Петтис победил Рикки Бандехаса

В соглавном бою турнира Bellator 242 Джейсон Джексон единогласным решением судей победил Джордана Мейна.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ BELLATOR 242

Основной кард

Серджио Петтис победил Рикки Бандехаса единогласным решением судей

Джейсон Джексон победил Джордана Майна единогласным решением судей

Тайван Клакстон проиграл Джей Джею Уилсону раздельным решением судей

Аарон Пико победил сабмишеном в 1-м раунде Соло Хэтли

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Предварительный кард

Рас Хилтон победил Руди Шаффрота единогласным решением судей

Рофеон Стотс победил сабмишеном в 3-м раунде Касса Белла

Логан Сторли проиграл техническим нокаутом во 2-м раунде Марку Леммингеру

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