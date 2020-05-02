Обязательный осмотр и тестирование: участники долгожданного UFC 249 получили специальный протокол

Перед выходом в клетку бойцы должны будут пройти массу дополнительных осмотров

Участники турниров UFC, запланированных на май, получили специальный протокол и обязаны его соблюдать. Об этом пишет портал MMA Fighting. Промоушен намерен провести три турнира во Флориде 9, 13 и 16 мая. Бойцам на электронные почти пришли письма с инструкциями. Кстати, президент UFC вспомнил самый эпичный поединок, который продлился всего пять секунд.

Когда они приедут в гостиницу, то должны будут вместе с представителями своих команд пройти тестирование и обязательный медосмотр. Характер тестов в протоколе не уточняется. В нем также говорится, что участники соревнований должны будут проходить дополнительные осмотры каждый день, пока будут находиться на территории отеля. В него не будут допускаться менеджеры, родственники и друзья.

Бойцам предоставят отдельные тренировочные комнаты, в них будут маты, дезинфицирующее средство и личная сауна для сгонки веса. 9 мая в рамках турнира UFC 249 состоится бой между американскими бойцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за временный пояс чемпиона в легком весе.

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