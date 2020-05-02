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Президент UFC вспомнил самый эпичный поединок, который продлился всего пять секунд

2 мая, 10:25

Максим Перепелица

Дана Уайт назвал любимый нокаут в истории ММА

Президент UFC Дэйна Уайт, отвечая на вопросы болельщиков, назвал самый любимый нокаут в истории ММА. Кстати, президент UFC рассказал, подерутся ли Хабиб и Тони в 2020 году.

"Когда я дам свой ответ, все подумают, что причина в том, что мне не нравится Аскрен. Но это не так, мне нравится Бен. Просто очень трудно выбрать какой-то другой нокаут, в который Масвидаль отправил Аскрена", – ответил Уайт на форуме Reddit.

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Поединок между Хорхе Масвидалем и Беном Аскреном прошел в июле прошлого года в рамках турнира UFC 239. Едва начался бой, как Масвидаль выбросил удар коленом в прыжке, который пришелся точно в челюсть Аскрену, что закончилось для последнего глубоким нокаутом. Поединок продлился всего пять секунд.

Также мы писали, что прямо у дома убили звезду смешанных единоборств. Американскому спортсмену Исаие Чапману по прозвищу "Зверь", которого застрелил неизвестный, было всего 30 лет.

Смотрите один из самых ярких нокаутов года в смешанных единоборствах

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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MMA UFC Дана Уайт

Источник: Сегодня|Спорт

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