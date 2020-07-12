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Первая красотка спешанных единоборств проиграла на "Бойцовском острове" в первом раунде

12 июля, 05:41

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Бразильянка Аманда Рибас победила Пейдж Ванзант болевым приемом на руку

На искусственном острове в Абу-Даби проходит большой номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251. Мы проводим онлайн всех боев главного карда UFC251, также смотреть шоу можно на сервисе oll.tv.

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В первом бою главного карда сошлись американка Пейдж Ванзант, которую называют главной красоткой смешанных единоборств, и Аманда Рибас из Бразилии. Этот поединок – последний для Ванзант по контракту с UFC, и пока неизвестно, будет ли он продлен. Девушка признается, что больше зарабатывает на своем Instagram, в котором у нее более 2,5 миллионов подписчиков.

Аманда Рибас, которая дебютировала в весе до 57 кг, работала первым номером и достаточно быстро осуществила тейкдаун. На настиле октагона она наносила не слишком акцентированные удары, а попытка Пейдж выйти из захвата завершилась болевым приемом на руку в исполнении бразильянки, после чего Ванзант сдалась. Бой не продлился и одного раунда, как и предполагали эксперты, Рибас легко победила.

Аманда Рибас победила Пейдж Ванзант

Аманда Рибас победила Пейдж Ванзант / Фото: Getty Images

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В 2014 году в возрасте 20 лет Аманда выиграла чемпионат мира по MMA среди любителей и решила перейти в профессионалы. В 2019 году после трех лет без боев, из-за дисквалификации в связи с провалом допинг-теста, дебютировала в UFC. C тех пор провела четыре поединка в самом популярном промоушене, во всех одержав победы.

Смотрите, как танцует Пейдж Ванзант:

Лунная походка Пейдж Ванзант Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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MMA UFC женский MMA Пейдж Ванзант Аманда Рибас

Источник: Сегодня|Спорт

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