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Первый за два месяца бой в UFC: когда начало, где смотреть и какие прогнозы

9 мая, 16:12

Алексей Андрейцев

В главном поединке вечера смешанных единоборств в США сойдутся Тони Фергюсон и Джастин Гейджи

В ночь на 10 мая возвращается большой спорт – в США пройдет турнир смешанных единоборств UFC249. В главном поединке вечера сойдутся Тони Фергюсон и Джастин Гейджи, также пройдут топовые поединки Сехудо – Круз, Вердум – Олейник, Петтис – Серроне, и даже женский бой Карла Эспарса – Мишель Уотерсон.

За сутки до начала турнира стало известно, что участник UFC 249 подхватил коронавирус! Боец Роналду Соуза, а также два члена его команды, сдали положительные тесты на COVID-19. Несмотря на это, глава UFC Дана Уайт принял решение не отменять весь турнир, а только бой с участием Соузы.

Когда начало UFC249 и боя Фергюсон – Гейджи. Турнир UFC 249 состоится вечером 9 мая в США, а в Европе будет уже ночь 10 мая. Ожидается, что главный поединок начнется в 7 утра 10 марта по киевскому времени. Всего, после отмены боя заразившегося Соузы, запланировано 11 поединков. Старт предварительного карда намечен на 01:30 по Киеву, основные поединки начнутся в 05:00.

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Где смотреть UFC249. В прямом ефире главные поединки вечера покажут телеканалы UFC TV, РЕН ТВ и Setanta Sports, который можно смотреть на сайте oll.tv. На нашем сайте будет доступен текстовый онлайн боя Фергюсон – Гейджи с фото, комментариями и оценками каждого раунда.

Смотрите кадры взвешивания Фергюсона и Гейджи, а также дуэль взглядов бойцов:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

Прогнозы на бои UFC249

Фергюсон – Гейджи. Эксчемпиона UFC называют фаворитом этого поединка: котировка на победу Тони Фергюсона – 1.48, а на Джастина Гейджи она составляет 3.03.

Сехудо – Круз. Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо – фаворит в бою с экс-чемпионом UFC Домиником Крузом. Котировки такие: 1.46 Сехудо и 3.12 Круз.

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Вердум – Олейник. Фабрисио Вердум считается явным фаворитом этого боя, коэффициент на победу бразильского бойца равен всего 1.36, тогда как ставку на успех россиянина украинского происхождения можно сделать с котировкой 3.45.

Петтис – Серроне. "Ковбой" проиграл три последних поединка, включая битву с Конором Макгрегором. Букмекеры считают, что уступит он и в этот раз. Котировки такие: 1.70 Петтис и 2.30 Серроне.

Эспарса – Уотерсон. Аналитики считают Карлу небольшой фавориткой противостояния: котировка на победу Эспарсы составляет 1.72, а на победу Уотерсон коэффициент 2.25.

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MMA UFC Тони Фергюсон Джастин Гэтжи

Источник: Сегодня|Спорт

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