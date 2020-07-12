Петр Ян избил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона в легчайшем весе

На искусственном острове Яс в Абу-Даби, который в ближайшие недели носит название "Бойцовский остров", проходит большой номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251. А мы проводим онлайн всех боев главного карда UFC251, также смотреть шоу можно на сервисе oll.tv.

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Россиянин Петр Ян завоевал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг), победив экс-чемпиона из Бразилии Жозе Альдо. В пятом раунде после двойки в челюсть Альдо упал на настил ринга, а Ян бросился на добивание. После десятков ударов в голову рефери остановил избиение – к тому времени октагон был уже залит кровью.

"Знал, что это будет серьезный соперник, поэтому не форсировал события. У меня была задача давать сопернику работать на старте боя, чтобы он вымотался, а затем включиться с третьего. Так и сделали", – сказал после боя Петр.

Петр Ян. Фото Twitter/UFC

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27-летний Петр Ян в профи MMA провел 16 боев – на его счету 15 побед и лишь одно поражение, которое он потерпел в 2016 году. Сегодняшний бой был для Петра седьмым в промоушене UFC.

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