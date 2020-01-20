Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,25
26,94

По два миллиона за секунду: какую невероятную для UFC сумму заработал Макгрегор за свое возвращение

20 января, 12:22

Большую часть своего гонорара ирландский боец получил от продажи трансляций боя

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

За поединок с американцем Дональдом Серроне ирландский боец Конор Макгрегор заработал в общей сложности 78 миллионов долларов. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях выиграл схватку на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе нокаутом в первом раунде.

С учетом скоротечности боя против "Ковбоя" Серроне – всего 40 секунд, получается, что ирландец заработал почти по 2 миллионов долларов за каждую секунду поединка. Официальный его гонорар составил $ 3 млн, а большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя. Отметим, что в активе 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в 26 поединках в MMA. На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а ещё один бой завершился вничью.

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters

Реклама

В тренде
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне

Читайте также: Из-за нокаута Макгрегора американский армянин проиграл 24 миллиона

Для Конора Макгрегора этот поединок стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Тот бой завершился потасовкой за пределами октагона и дисквалификацией для обоих бойцов. После того как ирландец объявил о возвращении в UFC, глава организации Дана Уайт пообещал ему реванш с Хабибом, если он сумеет победить Серроне. Как видим, свою часть уговора Конор выполнил.

Смотрите взвешивание перед поединком Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

деньги гонорар UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения боя
Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения бояMMA
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – СерронеMMA
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFC
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFCMMA
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть "вырубил" землякаMMA
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляцию
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляциюMMA
"Самая опасная женщина на планете" избила в ринге индийскую красотку: видео бояMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...