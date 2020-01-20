По два миллиона за секунду: какую невероятную для UFC сумму заработал Макгрегор за свое возвращение

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

За поединок с американцем Дональдом Серроне ирландский боец Конор Макгрегор заработал в общей сложности 78 миллионов долларов. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях выиграл схватку на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе нокаутом в первом раунде.

С учетом скоротечности боя против "Ковбоя" Серроне – всего 40 секунд, получается, что ирландец заработал почти по 2 миллионов долларов за каждую секунду поединка. Официальный его гонорар составил $ 3 млн, а большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя. Отметим, что в активе 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в 26 поединках в MMA. На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а ещё один бой завершился вничью.

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters Реклама

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Для Конора Макгрегора этот поединок стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Тот бой завершился потасовкой за пределами октагона и дисквалификацией для обоих бойцов. После того как ирландец объявил о возвращении в UFC, глава организации Дана Уайт пообещал ему реванш с Хабибом, если он сумеет победить Серроне. Как видим, свою часть уговора Конор выполнил.

Смотрите взвешивание перед поединком Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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