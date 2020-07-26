Победитель весь в крови и рекорд чеченского шведа: как прошел последний турнир на "Бойцовском острове"

Рано утром 26 июля по киевскому времени Абсолютный бойцовский (UFC) чемпионат провел последний турнир из серии шоу на "Бойцовском острове". На искусственном острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) прошел турнир UFC Fight Island 3. В главном событии встретились бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер, который считается универсальным бойцом, и Даррен Тилл – чистый ударник.

Реклама

В результате поединок продлился все пять раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил Уиттакер – 48:47, 48:47, 48:47. Интересно, что Уиттакер, который выбросил больше точных ударов в каждом раунде боя, завершал его весь в крови – боец в последнем раунде после удара соперника получил серьезное рассечение, сообщает boxing-mma.com.

Читайте также: Пьяный боец Емельяненко не мог самостоятельно передвигаться в аэропорту – появилось видео

Во втором главном событии турнира UFC Fight Night сошлись бразильцы Маурисио Руа и Антонио Ногейра. Поединок также продлился все отведенное для него время – три раунда – и завершился победой Руа раздельным решением судей – 29:28, 28:29, 29:28. Таким образом, Руа одержал 27-ю победу при одиннадцати поражениях и одной ничьей. Густафссон проиграл десятый бой из 33.

Реклама

Гаджимурад Антигулов проиграл удушающим приемом (треугольник) шотландцу Полу Крейгу, Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди (30:27, 30:27, 29:28), а Рамазан Эмеев одолел немца Никласа Штольце (30-27, 30-27, 29-28).

Также в рамках основного карда прошел женский бой: Карла Эспарза победила Марину Родригес раздельным решением судей (28:29, 29:28, 30:27).

Алекс Оливейра победил Петера Соботту (30:27, 30:27, 30:27).

Хамзат Чимаев победил Риса Макки техническим нокаутом и установил рекорд в UFC. Для уроженца Чечни, представляющего Швецию, эта победа стала восьмой в карьере и второй в UFC. Чимаев установил рекорд промоушена, одержав вторую победу за десять дней. Хамзат дебютировал в UFC 16 июля в бою против валлийца Джона Филлипса. Стоит добавить, что Чимаев выиграл два боя в UFC в разных весовых категориях. Ранее это достижение принадлежало американцу Чесу Скелли, победившему в двух боях UFC с разницей в 13 дней.

Реклама

Результаты предварительного карда:

Франсиско Триналдо победил Джей Херберта (технический нокаут):

Джесси Ронсон "задушил" Николаса Долби:

Реклама

Том Аспиналл победил Джейка Коллиера (технический нокаут):

Таннер Босер победил Рафаэль Пессоа (технический нокаут):

Бет Коррейя проиграла Пэнни Киянзад (27:30, 27:30, 28:29):

Натаниэль Вуд победил Джона Кастанеду (30:27, 30:27, 30:27):

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама