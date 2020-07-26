Пьяный боец Емельяненко не мог самостоятельно передвигаться в аэропорту: появилось видео

Алесандра Емельяненко после поражения от Магомеда Исмаилова в аэропорту Сочи вели под руки два человека

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором Александр Емельяненко с поддержкой двух человек с трудом передвигается в аэропорту. Видео снято в Сочи на следующий день после боя с Магомедом Исмаиловым на турнире по смешанным единоборствам ACA 107. В главном поединке шоу Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде после того, как избивал своего более тяжелого соперника весь бой.

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Автор видео не уточняет, находился ли Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения, как это предполагают в соцсетях. При этом большинство из тех, кто оставляет комментарии, считают, что такое состояние Александра связано именно с алкоголем, а не с последствиями боя, сообщает boxing-mma.com.

Интересно, что в феврале 2020 года Емельяненко и президент бойцовского клуба "Ахмат" Абузайд Висмурадов заключили пари, по которому Александр должен был минимум год не употреблять алкоголь. В случае нарушения договора спортсмен должен отдать свой автомобиль, который ему ранее подарил Кадыров.

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