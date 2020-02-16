Польский "Принц" убойным встречным нокаутировал американца в главном бою уикенда

Ян Блахович взял реванш у Кори Андерсона, "отключив" того уже в первом раунде. На очереди - Джо Джонс

Блахович vs Андерсон / Фото: Getty Images

В американском Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико) на стадионе "Санта-Ана Стар Центр" состоялся главный поединок турнира UFC Fight Night 167, в котором фанаты смешанных единоборств увидели реванш в рамках полутяжелого веса между 36-летним поляком Яном Блаховичем и пятым номером рейтинга – 30-летним американцем Кори Андерсоном.

Андерсон подошел к данной схватке на серии из четырех побед. Тем не менее Блахович по прозвищу "Принц из Цешина" уже в первом раунде "вырубил" американца.

Читайте также: Однорукий боец возвращается в октагон в марте: смотрите, как безжалостно он "валил" оппонентов

Реклама

Успех для Блаховича пришел в тот момент, когда Кори "Овертайм" Андерсон, оказавшись на ближней дистанции, необдуманно пробил лоукик, при этом оставив незащищенным свой подбородок, чем и воспользовался Ян, выбросив удар кулаком навстречу, который тут же срубил Андерсона с ног. Блахович нанес затем еще один удар, уже по голове лежачего соперника, прежде чем рефери успел его оттолкнуть, сигнализируя тем самым досрочную победу поляка.

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Читайте также: Мейвезер готов драться с Нурмагомедовым днем, а с Макгрегором – вечером

Таким образом Блахович взял у Андерсона нокаутирующий реванш за поражение четырехлетней давности и стал одним из главных претендентов на бой с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, который в Рио-Ранчо аплодировал победе поляка стоя.

Смотрите еще один "жесткий" нокаут в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама