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Пятое карантинное шоу боев в Лас-Вегасе: когда и где смотреть UFC Fight Night

1 августа, 18:40

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Вечер боев UFC Вегас 5 - анонс, прогноз, расписание и трансляции

В субботу в комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе состоится шоу смешанных единоборств от Абсолютного бойцовского чемпионата. В главном событии UFC Fight Night подерутся непобежденный американец Эдмен Шахбазян и его соотечественник Дерек Брансон.

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Во втором главном событии вечера встретятся девушки. Джоанн Колдервуд из Шотландии (14 побед, 4 поражения) сразится с бразильянкой Дженнифер Майя (17 побед, 6 поражений, 1 ничья), сообщает boxing-mma.com.

Трансляция главного карда UFC Fight Night в прямом эфире будет доступна на канале Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на OLL.TV.

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Расписание боев UFC Вегас 5 и котировки на победу:

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02:00 Крис Гутьеррес – Коди Дюрден: 1.36 – 3.45
02:30 Джамалл Эммерс – Винсент Качеро: 1.25 – 4.43
03:00 Натан Манесс – Джонни Муньос: 1.78 – 2.15
03:30 Джонатан Мартинес – Фрэнки Саенс: 1.41 – 3.16
04:00 Кевин Холланд – Тревин Джайлс: 1.47 – 2.90
04:30 Джеральд Миршерт – Эд Херман: 1.69 – 2.30
05:00 Лэндо Ванната – Бобби Грин: 1.64 – 2.40
05:30 Висенте Луке – Рэнди Браун: 1.51 – 2.75
06:00 Джоанн Колдервуд – Дженнифер Майя: 1.64 – 2.40
06:30 Эдмен Шахбазян – Дерек Брансон: 1.30 – 4.25

Кто победит в гипотетическом поединке боксера Усика и борца Грицая по правилам ММА – версия единственной украинки в ММА Марины Мороз:

Марина Мороз о гипотетическом бое боксера Усика и борца Грицая

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прогноз анонс где смотреть MMA UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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