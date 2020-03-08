Шоу смешанных единоборств UFC 248: результаты всех боев

Чемпионка минимального веса Чжан раздельным решением судей одолела Енджейчик, а победа Адесаньи над Ромеро не оставила сомнений

В ночь на 8 марта по киевскому времени в Лас-Вегасе, США, состоялось шоу боев смешанных единоборств от Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC 248. В главном бою сошлись Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро, а со-главным событием стала битва девушек Вейли Чжан против Йоанны Енджейчик.

Результаты всех боев UFC 248

Основной кард UFC 248

Средний вес, до 84 кг: Исраэль Адесанья (18-0) победил Йоэля Ромеро (13-4) единогласным решением судей. Счет боя: 48-47, 48-47, 49-46.

Минимальный вес, до 52 кг: Вейли Чжан (20-1) победила Йоанну Енджейчик (16-3) раздельным решением судей. Счет боя: 47-48, 48-47, 48-47.

Легкий вес, до 70 кг: Бенеил Дариуш (17-4-1) победил Драккара Клозе (11-1-1) нокаутом во втором раунде.

Полусредний вес, до 77 кг: Нил Магни (21-7) победил Джинглианг Ли (17-5) единогласным решением судей. Счет боя: 30-27, 30-27,30-27.

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Полусредний вес, до 77 кг: Алекс Оливейра (19-8-1) победил Макса Гриффина (15-7) раздельным решением судей. Счет боя: 28-29, 29-28,29-28.

Предварительный кард UFC 248

Легчайший вес, до 61 кг: Шон О'Мэлли (10-0) победил Хосе Альберто Киноньеса (8-3) техническим нокаутом в первом раунде.

Легкий вес, до 70 кг: Марк Мадсен (9-0) победил Остина Хаббарда (11-3) единогласным решением судей. Счет боя: 29-28, 29-28,29-28.

Средний вес, до 84 кг: Родолфу Виейра (6-0) победил Сапарбека Сафарова (9-2) удушающим приемом в первом раунде.

Средний вес, до 84 кг: Джеральд Миршерт (29-12) победил Дерона Уинна (6-1) удушающим приемом в третьем раунде.

Ранний предварительный кард UFC 248

Полулегкий вес, до 66 кг: Гига Чикадзе (8-2) победил Джамалла Эммерса (17-4) раздельным решением судей. Счет боя: 28-29, 29-28,29-28.

Легчайший вес, до 61 кг: Данаа Батгерел (7-2) победил Гуидо Каннетти (8-4) нокаутом в первом раунде.

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