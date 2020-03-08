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Зверская гематома в женском бою 8 марта: после жуткой рубки с китаянкой у полячки "вырос" второй лоб

8 марта, 09:01

Юрков Богдан

Йоанна Енджейчик в ожесточенном поединке в Лас-Вегасе раздельным решением судей уступила Вейли Жанг

В Лас-Вегасе состоялся со-главный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 248, в котором действующая чемпионка минимального женского веса китаянка Вейли Жанг в ожесточенной рубке защитила свой титул от посягательств агрессивной полячки – бывшей королевы "веса соломинки" Йоанны Енджейчик.

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Девушки начали схватку с обмена лоукиками. Йоанна, как всегда, активно передвигалась по октагону, стараясь работать на взрывах. Вейли изначально не могла найти нужную дистанцию, промахиваясь с ударами, однако ближе к концу первого раунда Жанг стала все чаще цеплять экс-чемпионку на контратаках.

Соперницы – до боя и после

В третьей пятиминутке Енджейчик принялась менять стойки и забрасывать Вейли хайкиками, которые приправляла левым кроссом на отходе. Невзирая на большое количество выброшенных ударов, ущерб сопернице все же больше наносила Жанг. От одного из ее панчей у полячки стала образовываться на лбу огромная гематома, которая ближе к концу поединка превратилась в громадный нарост, выступавший над бровями. Жуткое зрелище...

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А вот и фото кровавих "ответок" от Енджейчик

Под занавес схватки китаянка Вейли, которая в середине боя слегка подсела, обрела второе дыхание, начав успешно пробивать левый хук и мидлкики, тогда как полячка больше держалась на дистанции, работая лоукиками.

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Хайлайты боя Вейли Жанг – Йоанна Енджейчик

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В итоге конкурентный бой продлился все пять раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержала китаянка Чжан по прозвищу "Магнум" – 47:48, 48:47, 48:47. Это ее 21-я виктория при одном-единственном поражении.

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видео боя смешанные единоборства Йоанна Енджейчик

Источник: Fightnews.com

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