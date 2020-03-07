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Скандал на дуэли Хабиба и Фергюсона: "Эль Кукуй" задумал недоброе, а россиянин пнул ногой его пояс

7 марта, 12:38

Елена Павлова

Американский боец как мог провоцировал соперника, который уничтожил бы его в уличной драке

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошла первая очень горячая пресс-конференция, посвященная одной из самых ожидаемых схваток года между Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и Тони "Эль Кукуй" Фергюсоном (25-3). Поединок американца, который владеет поясом временного чемпиона UFC, и российского чемпиона в легком весе возглавит 18-го апреля большой номерной турнир UFC 249.

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Если Хабиб был настроен достаточно миролюбиво, то Фергюсон пришел с твердым настроем устроили если не махач, то хотя бы небольшой конфликт. Он фактически сходу стал провоцировать россиянина, перебивая его во время ответов СМИ и требуемая вернуть ему деньги за сорванные бои. Нурмагомедов старался сдерживаться и не обращать внимание на выпады противника, однако, когда Тони обвинил оппонента в том, что тот никогда по-настоящему не дрался на улице, дагестанец завелся и принялся выкрикивать, что он бы уничтожил Фергюсона в уличной драке.

Напряжение в зале достигло своего апогея во время дуэли взглядов. Сначала Фергюсон занял стойку, как будто готовился напасть на Нурмагомедова, чем вызвал его ироничную улыбку. А затем Тони, который вынес на плече свой временный пояс, завоеванный в поединке с Кевином Ли в 2017 году, для чего-то положил его на пол, при этом требуя, чтобы Хабиб сделал то же самое. Но чемпион вместо этого пнул пояс Фергюсона, после чего глава UFC Дана Уайт тут же попросил охрану вмешаться в происходящее.

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дуэль UFC смешанные единоборства конфликт Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источники: Сегодня|Спорт , xsport.ua

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