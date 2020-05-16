Третий за неделю вечер боев UFC в Джексонвилле: где и когда смотреть трансляцию

Все, что нужно знать о турнире UFC Fight Night 172 во Флориде в ночь на 17 мая

В ночь на воскресенье по киевскому времени в американском Джексонвилле (штат Флорида) состоится уже третий за неделю большой турнир от Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC Fight Night 172. Главным боем вечера станет противостояние тяжеловесов Алистара Оверима и Уолта Харриса. Напомним, что несколько дней назад на шоу UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра победил Энтони Смита техническим нокаутом в пятом раунде.

Когда начало. Турнир пройдет вечером 16 мая в США, а значит в Украине будет раннее утро воскресенья, 17 мая. Бои главного карда стартуют в 04:00 утра, а главный бой начнется в 06:00 по киевскому времени.

Алистар Оверим по прозвищу "Разрушитель" провел в профессиональном ММА 64 поединка! 39-летний спортсмен одержал 45 побед, причем 40 из них были досрочными. Его соперник – Уолт Харрис – имеет за плечами 20 боев в MMA (13 побед и 7 поражений).

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Где смотреть трансляцию. В прямом эфире бои основного карда покажут каналы Setanta Sports Ukraine (Украина), РЕН ТВ (Россия), ESPN (США).

Список всех боев и котировки букмекеров

Предварительный кард

Мэтт Браун – Мигель Баеза – полусредний вес: 2.30 – 1.70;

Кевин Холланд – Энтони Эрнандес – средний вес: 1.95 – 1.95;

Гига Чикадзе – Ирвин Ривера – полулегкий вес: 1.25 – 4.45;

Даррен Элкинс – Нэйт Ландвер – полулегкий вес: 1.85 – 2.05;

Кортни Кейси – Мара Ромело Борелла – женский наилегчайший вес: 1.65 – 2.40;

Донтейл Мэйс – Феррейра Родриго Насименто – тяжелый вес: 1.95 – 1.95.

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Основной кард

Алистар Оверим – Уолт Харрис – тяжелый вес: 2.18 – 1.83;

Клаудия Гаделья – Анджела Хилл – женский минимальный вес: 1.40 – 3.20;

Эдсон Барбоза – Дэн Иге – полулегкий вес: 1.67 – 2.35;

Эрик Андерс – Кшиштоф Йотко – средний вес: 2.32 – 1.68;

Марлон Вера – Сонг Ядонг – полулегкий вес: 2.65 – 1.53.

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