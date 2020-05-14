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Уничтожение фаворита: бразилец Тейшейра до полусмерти избил "Львиное сердце" из США

14 мая, 08:36

Олег Люлька

В главном поединке по смешанным единоборствам времен коронавируса неожиданно победил аутсайдер

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился второй турнир по смешанным единоборства времен коронавируса – UFC Fight Night 171. В главном бою вечера встречались представители полутяжелого веса – бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит. Неожиданную победу техническим нокаутом в 5-м раунде одержал Тейшейра. Рефери пришлось остановить бой, когда Тейшейра бомбардировал лежачего Смита без малейшего сопротивления и избил того практически до полусмерти. Ранее мы писали, что отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – в коме.

Тейшейра vs Смит

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Тейшейра vs Смит / Фото: Reuters

Напомним, фаворитом этого боя назывался Энтони Смит по прозвищу "Львиное Сердце". Коэффициент на победу американца составлял 1.55, тогда как котировка на успех бразильского спортсмена равнялась 2.78.

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Следовательно, Смиту давали 64 процента на успех, тогда как Тейшейре – 36 процентов. Однако победил аутсайдер боя, как это несколькими днями ранее случилось на первом турнире по смешанным боям времен пандемии, в котором Джастин Гэтжи одолел Тони Фергюсона – и тоже техническим нокаутом.

Смотрите, как Смит приходил в себя после избиения

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Таким образом, на счету 31-летнего Энтони Смита теперь – 33 победы и уже 15 поражений. Тогда как в послужной списке Гловера Тейшейры – 31 победа при 7 поражениях. Напомним, в предыдущем поединке в сентябре бразилец одолел украинца Никиту Крылова.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства Энтони Смит Гловер Тейшейра

Источник: Сегодня|Спорт

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