Уничтожение фаворита: бразилец Тейшейра до полусмерти избил "Львиное сердце" из США

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился второй турнир по смешанным единоборства времен коронавируса – UFC Fight Night 171. В главном бою вечера встречались представители полутяжелого веса – бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит. Неожиданную победу техническим нокаутом в 5-м раунде одержал Тейшейра. Рефери пришлось остановить бой, когда Тейшейра бомбардировал лежачего Смита без малейшего сопротивления и избил того практически до полусмерти. Ранее мы писали, что отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – в коме.

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Напомним, фаворитом этого боя назывался Энтони Смит по прозвищу "Львиное Сердце". Коэффициент на победу американца составлял 1.55, тогда как котировка на успех бразильского спортсмена равнялась 2.78.

Следовательно, Смиту давали 64 процента на успех, тогда как Тейшейре – 36 процентов. Однако победил аутсайдер боя, как это несколькими днями ранее случилось на первом турнире по смешанным боям времен пандемии, в котором Джастин Гэтжи одолел Тони Фергюсона – и тоже техническим нокаутом.

Смотрите, как Смит приходил в себя после избиения

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Таким образом, на счету 31-летнего Энтони Смита теперь – 33 победы и уже 15 поражений. Тогда как в послужной списке Гловера Тейшейры – 31 победа при 7 поражениях. Напомним, в предыдущем поединке в сентябре бразилец одолел украинца Никиту Крылова.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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