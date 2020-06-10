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Украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах

10 июня, 21:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Пышногрудая модель уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора"

Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Девушка с пышными формами планирует провести бой в клетке в сентябре 2020 года. Поединок хотят провести в Таиланде, а организатором вечера MMA выступает российский бизнесмен и блогер Максим Мернес.

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"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют "украинским Макгрегором", – заявила Кузнецова.

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Организатор турнира решил на этом не останавливаться и планирует пригласить на вечер бокса самого Конора Макгрегора. Также он признался, что сейчас занят поиском соперницы для Милы с похожими параметрами, сейчас есть три кандидатуры: американка, россиянка и британка. Правда, начинать поиски ему нужно не со спортзалов, а с конкурсов красоты Plus Size.

Интересно, что ранее Кузнецова планировала попробовать себя в боксе, но в итоге все же остановилась на MMA.

Мила Кузнецова участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, а в 2015 году проиграла звание самая большая женская грудь в Украине. Тогда ее опередила Надежда Щербань, обхват груди которой составляет 121 см.

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MMA смешанные единоборства WAGs Мила Кузнецова

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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