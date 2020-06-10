Ради нее стоит попотеть: Мисс Бум Бум разденется, если бывший клуб Шевы выиграет Лигу чемпионов

Девушка болеет за "Челси" и ради любимого клуба готова на многое

Модель Playboy из Великобритании и победительница всемирного конкурса на лучшие ягодицы Мисс Бум Бум-2019 Джессика Лопес болеет за лондонский "Челси", за который в свое время выступал украинец Андрей Шевченко, и ради победы любимого клуба в Лиге чемпионов готова полностью раздеться, если "аристократы" снова выиграют самый престижный клубный турнир в мире.

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Правда, Джессике придется ждать как минимум сезон, ведь в первом матче 1/8 финала "Челси" разгромно уступил "Баварии" со четом 0:3 и только чудо позволит им пройти дальше. Ну или вот такая мотивация от горячей болельщицы.

"Если "Челси" выиграет Лигу чемпионов, я буду позировать голой с их футболкой, ничто не остановит меня", – заявила красотка в интервью The Sun.

Интересно, что девушка уже позировала в полуголом виде в экипировке лондонского клуба, да и остальные ее фото в Instagram говорят, что оголиться для нее совсем не проблема. Смотрите яркие фото со страницы Джессики Лопес в Instagram:

Конкурс Мисс Бум Бум был основан в Бразилии журналистом и предпринимателем Какау Оливером и быстро набрал популярности во всем мире. Дважды в конкурсе побеждала знаменитая фанатка "Барселоны" и Лионеля Месси Сьюзи Кортес.

Ранее мы писали, что бывшая модель Playboy с объемом груди 107 см стала владельцем футбольного клуба. Анамария Продан спасла "Германштадт" от банкротства и отдала клуб своей 21-летней дочери – тоже модели.

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