Вечер боев UFC Fight Night 166: где смотреть трансляцию

В ночь с субботы на воскресенье, рано утром 26 января по киевскому времени, в городе Роли (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. В его главном бою встретятся 35-летний экс-чемпион тяжелого дивизиона бразилец Джуниор Дос Сантос и 28-летний американец Кертис Блэйдс. Кроме этого поединка, зрители увидят еще 11 боев разогрева.
Где смотреть бои UFC Fight Night 166:
- Setanta Sports Ukrain c 03:00
- BT Sport 1 (Великобритания)
- MAX Sport 2 (Болгария)
- Nova Sport 2 (Чехия)
- Sport 1 (Венгрия)
- Sport TV1 (Португалия)
- TSN 2 (Мальта)
Читайте также: Календарь боев MMA расписание и результаты всех крупных турниров
Все бои UFC Fight Night 166
Кертис Блейдс – Джуниор Дос Сантос
Рафаэль Дос Аньос – Майкл Кьеса
Алекс Перес – Джордан Эспиноза
Анджела Хилл – Ханна Сайферс
Джамахал Хилл – Дарко Стошич
Бевон Льюис – Декван Таунсенд
Арнольд Аллен – Ник Ленц
Люси Пудилова – Жустин Киш
Монтель Джексон – Фелипе Диас Коларес
Сара Макманн – Лина Лансберг
Тони Гравели – Бретт Джонс
Нейт Ландвер – Митчелл Бернс
Смотрите короткое видео, как тренируется одна из самых привлекательных девушек бойцов MMA Пейдж Ванзант:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк