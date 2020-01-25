Вечер боев UFC Fight Night 166: где смотреть трансляцию

Главным поединком в Роли станет битва бразильца Джуниора Дос Сантоса и американца Кертиса Блэйдса

В ночь с субботы на воскресенье, рано утром 26 января по киевскому времени, в городе Роли (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. В его главном бою встретятся 35-летний экс-чемпион тяжелого дивизиона бразилец Джуниор Дос Сантос и 28-летний американец Кертис Блэйдс. Кроме этого поединка, зрители увидят еще 11 боев разогрева.

Где смотреть бои UFC Fight Night 166:

- Setanta Sports Ukrain c 03:00

- BT Sport 1 (Великобритания)

- MAX Sport 2 (Болгария)

- Nova Sport 2 (Чехия)

- Sport 1 (Венгрия)

- Sport TV1 (Португалия)

- TSN 2 (Мальта)

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Все бои UFC Fight Night 166

Кертис Блейдс – Джуниор Дос Сантос

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Рафаэль Дос Аньос – Майкл Кьеса

Алекс Перес – Джордан Эспиноза

Анджела Хилл – Ханна Сайферс

Джамахал Хилл – Дарко Стошич

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Бевон Льюис – Декван Таунсенд

Арнольд Аллен – Ник Ленц

Люси Пудилова – Жустин Киш

Монтель Джексон – Фелипе Диас Коларес

Сара Макманн – Лина Лансберг

Тони Гравели – Бретт Джонс

Нейт Ландвер – Митчелл Бернс

Смотрите короткое видео, как тренируется одна из самых привлекательных девушек бойцов MMA Пейдж Ванзант:

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