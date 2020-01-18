Вывела в люди сантехника и устроила интенсивную терапию ковбою: любимые жены Макгрегора и Серроне

Ди Девлин и Конор Макгрегор/Фото extra.ie

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе состоится возвращение в октагон бывшего чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора, его соперник американец Дональд Серроне. Наш сайт проведет онлайн боя Макгрегор – Серроне с описанием всех самых интересных и горячих событий поединка в Лас-Вегасе.

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А пока бойцы заканчивают последние приготовления, мы решили познакомить вас с их вторыми половинками.

ПОДСТРАХОВАЛА САНТЕХНИКА

Вторая половина Конора Макгрегора – 32-летняя ирландка из Дублина Ди Девлин. Ди Девлин и Конор Макгрегор начали встречаться в 2008 году, еще до начала его профессиональной карьеры как бойца UFC.

Девлин тогда после колледжа подрабатывала официанткой в одном из кафе Дублина и пыталась решить, что же делать дальше. Однажды в клубе Ди встретила тогда еще никому не известного Макгрегора и закрутилось.

Девушка решила разделить мечту любимого стать великим бойцом и, пока Конор проводил дни напролет на тренировках, обязанность по содержанию гражданского мужа взяла на себя Ди.

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Паре приходилось жить в гостевом доме родителей Конора и съемной квартире. Когда Макгрегор оставил подработку сантехником, Ди пришлось зарабатывать на двоих. Единственный вклад, который Конор делал в семейный бюджет – пособие по безработице в €188 в неделю. Но такие жертвы в будущем окупили себя.

Когда Конор начал хорошо зарабатывать и полноценно обеспечивать семью, пара решилась на ребенка. Конор Джек Макгрегор родился в мае 2017 года, и отец с ранних лет начал учить его боксировать. А в январе 2019 года Ди подарила Конору второго малыша – дочь Крою. И сейчас может позволить себе не работать, а заниматься детьми и обеспечивать уют в многочисленных домах Макгрегора.

В 2017 году Ди приняла участие в съемках документального фильма "Конор МакГрегор: Печально известный" режиссера Гэвина Фицджералда, в котором боец поделился секретами своей личной и профессиональной жизни.





СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ КОВБОЯ

Избранница Дональда Серроне – 35-летняя Линдси Шеффилд. Пара вместе порядка 10 лет, а в июне 2018-го Линдси подарила Ковбою сына.

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Линдси Сью Шеффилд под стать Ковбою Серроне – из Техаса. Эффектная блондинка училась в Западно-Техасском университете.

Линдси – квалифицированный специалист в области медицины, хирургии, интенсивной терапии и неотложной помощи. Опытный медицинский работник со степенью бакалавра в области химии, биологии и сестринского дела, а также со степенью магистра наук. Медсестра из Техаса в основном специализируется на семейной практике.



Избранница Серроне работала в отделении интенсивной терапии и является не сильно публичной личностью.

Серроне называет свою 35-летнюю жену любимым партнером по поиску приключений. В частности, Линдси разделяет его увлечение дайвингом, охотой и экстремальными гонками.

Смотрите видео, которое Серроне посвятил своей жене:

Дональд и Линдси Серроне Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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