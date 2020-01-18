Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляцию

Расписание трансляций поединка UFC 246 в Лас-Вегасе на ТВ и в интернете

В ночь на воскресенье болельщикам спорта, а в особенности поклонникам смешанных единоборств, будет не до сна. В октагон после более чем годичной паузы возвращается легенда MMA Конор Макгрегор. В рамках шоу UFC 246 Конор проведет бой против американца Дональда Серроне по прозвищу "Ковбой". Мы проводим онлайн трансляцию боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне с фото, видео-повторами, описанием о оценками каждого раунда.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ МАКГРЕГОРА. В Украине поединок Конора и американского "Ковбоя" и другие бои основного карда UFC 246 в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine. Расписание трансляций боя Макгрегор – Серроне:

Сетанта Спорт Украина

РЕН-ТВ (Россия)

Max Sport 2 (Болгария)

Polsat Sport (Польша)

RMC Sport 4 (Франция)

Sport 1 (Венгрия)

Sport TV1 (Португалия)

ВО СКОЛЬКО НАЧАЛО БОЯ МАКГРЕГОРА. Поединок пройдет вечером в Лас-Вегасе в субботу 18 января, а в Украине это будет ранее утро воскресенья 19 января. Трансляция на канале Сетанта Спорт Украина начнется в 05:00, а старт поединка Конора и "Ковбоя" ожидается в 07:00.

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Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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