Швейцарка Фанни Смит сама подготовила себя к медали

Фанни Смит родилась в семье американца и англичанки. А проживала семье в швейцарском альпийском городке. Родители очень любили лыжи. Фанни впервые стала на них в традиционном для большинства олимпийцев возрасте – два года.

Когда в юности Фанни решила всерьез развивать спортивную карьеру, оказалось, что в Швейцарии нет программы подготовки молодых атлетов в этой лыжной дисциплине. При поддержке родителей и спонсоров Смит сама разработала для себя такую программу и следовала ей.

В итоге она добылась заметных успехов. На Олимпиадах 2010 и 2014 годов она финишировала в топ-10, а в Пхенчхане 2018 года добыла "бронзу".

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