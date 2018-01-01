Биатлонист из США: "Если ничего не изменится, то русские будут и дальше жульничать на Олимпиадах"

Лоуэлл Бэйли уверен, что мошенничество было системой и имело место в разных видах спорта

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли считает, что меры, принятые в отношении России за употребление допинга допинга, недостаточны.

"Очевидно, есть много доказательств того, что Россия жульничала на Олимпиаде в Сочи. Также очевидно, что мошенничество было системой и имело место в разных видах спорта. За это они заплатили очень маленькую цену.

Честно говоря, я считаю, что они не приняли к сведению то, что им хотели сказать этими мерами. Это очевидно, раз после всего, что случилось, они продолжают жульничать.

Если не будут приняты меры, чтобы национальные федерации отказывались от допинга, то все так и будет продолжаться. Русские так и будут жульничать, если не принять серьезные меры в их отношении", – цитирует Бэйли USA Today.

Напомним, что ранее российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте, однако затем россиянин провалил допинг-тест.

В обеих пробах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. CAS в четверг аннулировал результаты российского дуэта. Норвежцы получат отобранную у россиян медаль Олимпиады до церемонии закрытия.

А затем стало известно, что допинг-проба 30-летней Надежды Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.



