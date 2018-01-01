Форвард сборной Украины: "Канада взяла "бронзу", но вряд ли она ее хотела"

В субботу на Олимпиаде-2018 в Южной Корее хоккеисты сборной Канады победили чехов со счетом 6:4 и стали бронзовыми призерами.

Поединок за "бронзу" проанализировал форвард "Кременчука" и национальной сборной Украины Антон Бойков:

"Обе команды довольно активно начали матч, ведь проигравший в нем становился обладателем "деревянной медали". К тому же, командам было крайне важно реабилитироваться перед своими болельщиками за поражения в полуфиналах.

Матч во многом был похож на "догонялки". Особенно активной стала середина первого периода, когда за 31 секунду команды забросили три шайбы. Вообще, на итоговый результат повлияли именно первые двадцать минут – голкипер чехов Павел Францоуз пропустил три шайбы, и все между щитков. Преимущество чехов по броскам 15:9 не превратилось в преимущество на табло.

В третьем периоде наставник чешской сборной Йозеф Яндач смог подобрать ключи к обороне канадцев, да и сама североамериканская сборная после четвертой заброшенной шайбы стала играть чуть более расслабленно.

Сбила темп в матче незасчитанная шайба Чехии – тогда арбитр долго смотрел видео-повтор шайбы, но исход момента был в пользу канадцев. Особенно интересными стали последние три минуты матча, когда чехи заработали большинство для своей команды, сняли голкипера, и сократили разрыв до двух шайб.

Однако канадцы смогли выстоять и довести дело до победы. Сборная Канады возвращается домой с бронзовыми медалями впервые с 1968 года, на последних двух Олимпиадах она занимала первое место. Вряд ли это тот результат, на который канадцы рассчитывали до старта турнира", – рассказал Антон Бойков.

В воскресенье в 06:10 утра по киевскому времени на Олимпиаде пройдет матч за "золото", в котором сойдутся команда ОАР и сборная Германии: прогноз на матч ОАР – Германия от главного тренера сборной Украины Александра Савицкого.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.