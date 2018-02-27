Гарри Поттер отдыхает: как встречали на родине олимпийского чемпиона Александра Абраменко

"А где же оркестр?" – полушутя интересовались встречающие в аэропорту "Борисполь" последнюю порцию олимпийцев во главе с нашим "золотым" фристайлистом Александром Абраменко. Это так вспоминали громкую встречу Олега Верняева и других "летников" из Рио. На этот раз ограничились цветами и шариками, но военные снова были при делах: вспомнили, что Александр же тоже из ЗСУ.



Прилетали атлеты поздно – в 00:20. Первой мимо нас шмыгнула сноубордистка Аннамари Данча и убежала восвояси. Примерно через полчаса появились и все остальные: фристайлисты, лыжники, горнолыжники, фигуристка Хныченкова... И чем всегда выделяются "зимники", так это количеством багажа – а аэропорту сразу образовалось синее море торб и торчащих отовсюду чехлов с лыжами. Гарри Поттер со своей тележкой отдыхает!



Новая мечта "золотого" Абраменко никого не удивила: "Отдохнуть! Олимпиада забрала очень много сил. Какие дальше цели? Как минимум вторая "золотая" медаль".

Вспомнил Александр и о трамплине в Николаеве, на котором только начинал заниматься: "Последний прыжок я там сделал очень давно... Наверное, в 2005 году. Сейчас он, к сожалению, в аварийном состоянии. Прыгать там нельзя".

Кстати, одну из лыж, принесших Саше "золото", уже забрали в Олимпийский музей в Лозанне. "После выступления ко мне подошли из МОК и попросили лыжу, – рассказал он. – Забрали одну, другая осталась у меня. Это очень круто: наш отечественный производитель Tisa прославился на весь мир".



После таких насыщенных двух недель в Пхенчхане и приземления в Киеве среди ночи было желание выдать толпе замученных спортсменов по подушке, в комплект к цветам. Даже всегда позитивный горнолыжник Иван Ковбаснюк выглядел уставшим.

"Удалось ли кайфануть от Олимпиады? Честно говоря, не очень, – поделился с нами Иван, опершись на громоздкую тележку. – Был напряженный график. В начале спал по три часа: долго не мог заснуть из-за смены часового пояса. Очень замучился психологически. На тренировке чуть не упал, и старты то отменяли, то переносили... Это сбивало – не смог достойно выступить (лучший результат – 49-е место в даунхиле. – Авт.). Но ничего, я боец, я люблю, когда тяжело. Думаю, на следующей Олимпиаде будет лучше. Позитивные впечатления тоже были. На тренировках по скоростному спуску показывал хорошие проезды, которые дают мне веру в то, что можно достичь хороших результатов. Да и вообще, быть участником Олимпийских игр – это настолько круто! Понравилось выходить с командой на церемониях открытия и закрытия — это была моя мечта. Селфи со звездами спорта? Да, есть немного: с Мартеном Фуркадом, Марселем Хиршером, с самой большой для нас звездой – Абраменко".