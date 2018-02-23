Наш чемпион Абраменко передал "золотую" лыжу украинского производства в олимпийский музей

Олимпийский музей в Лозанне получит лыжу с автографом от чемпиона в лыжной акробатике Александра Абраменко

На Олимпиаде-2018 в Южной Корее сборная Украины завоевала пока только одну медаль – "золото" у фристайлиста Александра Абраменко, который победил в лыжной акробатике.

Интересно, что наш спортсмен выступал на лыжах, изготовленных в Украине! После завоевания медали, олимпийский чемпион по просьбе Олимпийского музея в Лозанне передал "золотую" лыжу мукачевской фирмы TISA со своим автографом.

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Напомним, что победным для Александра Абраменко стал прыжок со страшным названием "бэк фул – фул – дабл фул". Иными словами, это прыжок, состоящий из сальто назад с вращением вокруг своей оси (твистом), сальто с вращением и еще одного сальто, но на этот раз с двойным вращением.

Медаль Абраменко в своем роде уникальная: он стал первым мужчиной в истории независимой Украины, завоевавшим медаль высшего достоинства на зимних Играх.

Напомним, что Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.