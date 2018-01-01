Германия была близка к главной сенсации Олимпиады-2018, но проиграла россиянам в овертайме

Хоккеисты команды ОАР нанесли поражение сборной Германии в овертайме финального матча турнира Олимпиады в Пхенчхане и завоевали "золото" Игр-2018.

Встреча состоялась в воскресенье в Канныне и завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) в пользу олимпийских атлетов из России, в составе которых шайбы забросили Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54 и 60) и Кирилл Капризов (70). У немцев отличились Феликс Шютц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57).

Российские хоккеисты ранее никогда не побеждали на Олимпийских играх: в 1992 году "золото" завоевала объединенная команда, в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах. Ранее лучшим результатом сборной Германии (ФРГ) на Играх были бронзовые награды.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.