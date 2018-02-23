Хоккейная сборная Германии сотворила еще одну сенсацию на Олимпиаде-2018
Немцы не пустили в финал одного из фаворитов турнира сборную Канады
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
В Пхенчхане завершился второй полуфинальный поединок хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года.
Сборная Германии подарила вторую сенсацию подряд, обыграв в 1/2 финала команду Канады – 4:3 (1:0, 3:1, 0:2).
У немцев заброшенными шайбами отметились Брукс Мацек (14:43), Маттиас Плахта (23:21), Франк Мауэр (26:49) и Патрик Хагер (32:31). У Канады отметились Жильбер Брюле (28:17), Мат Робинсон (02:42) и Дерек Рой (49:42).
Напомним, на предыдущем раунде Германия сенсационно победила бронзового призера Сочи-2014 Швецию.
В финале турнира Германия сыграет с командой ОАР. Олимпийские атлеты из России ранее обыграли Чехию – 3:0.
Финальный матч состоится 25 февраля в 6:10 по киевскому времени. А за день до этого Канада и Чехия разыграют бронзовые награды. Этот поединок начнется в 14:10 по киевскому времени.
Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.