Хоккейная сборная Германии сотворила еще одну сенсацию на Олимпиаде-2018

Немцы не пустили в финал одного из фаворитов турнира сборную Канады

В Пхенчхане завершился второй полуфинальный поединок хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года.

Сборная Германии подарила вторую сенсацию подряд, обыграв в 1/2 финала команду Канады – 4:3 (1:0, 3:1, 0:2).

У немцев заброшенными шайбами отметились Брукс Мацек (14:43), Маттиас Плахта (23:21), Франк Мауэр (26:49) и Патрик Хагер (32:31). У Канады отметились Жильбер Брюле (28:17), Мат Робинсон (02:42) и Дерек Рой (49:42).

Напомним, на предыдущем раунде Германия сенсационно победила бронзового призера Сочи-2014 Швецию.

В финале турнира Германия сыграет с командой ОАР. Олимпийские атлеты из России ранее обыграли Чехию – 3:0.

Финальный матч состоится 25 февраля в 6:10 по киевскому времени. А за день до этого Канада и Чехия разыграют бронзовые награды. Этот поединок начнется в 14:10 по киевскому времени.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.