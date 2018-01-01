Итоговая таблица медалей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане

25 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее прошли последние соревнования и были разыграны последние комплекты медалей.

"Золото" в женском керлинге завоевала сборная Швеции, команда ОАР победила в хоккейном турнире в мужчин, норвежская лыжница Марит Бьорген установила очередное историческое достижение, завоевав свою 15-ю медаль Олимпиад, а в мужском бобслее в четверках "золото" и "серебро" завоевали экипажи из Германии.

Позже сегодня пройдет церемония закрытия Олимпиады: где смотреть онлайн и трансляции.

Таким образом, сформировалась окончательная таблица медального зачета Олимпиады-2018 в Южной Корее. На счету норвежцев стало 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. У немцев – 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. Третьими стали канадцы – 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.

Украина с одним "золотом" заняла 21-е место. Медали Пхенчхана завоевали представители 30 стран.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018





№ Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 14 14 11 39 2 Германия 14 10 7 31 3 Канада 10 8 10 28 4 США 9 8 6 23 5 Нидерланды 8 6 6 20 6 Швеция 7 6 1 14 7 Южная Корея 5 7 5 17 8 Швейцария 5 6 4 15 9 Франция 5 4 6 15 10 Австрия 5 3 6 14 11 Япония 4 5 4 13 12 Италия 3 2 5 10 13 ОАР 2 6 9 17 14 Чехия 2 2 3 7 15 Беларусь 2 1 0 3 16 Китай 1 6 2 9 17 Словакия 1 2 0 3 18 Финляндия 1 1 4 6 19 Великобритания 1 0 4 5 20 Польша 1 0 1 2 21 УКРАИНА 1 0 0 1 22 Венгрия 1 0 0 1 23 Австралия 0 2 1 3 24 Словения 0 1 1 2 25 Бельгия 0 1 0 1 26 Испания 0 0 2 2 27 Новая Зеландия 0 0 2 2 28 Казахстан 0 0 1 1 29 Лихтенштейн 0 0 1 1 30 Латвия 0 0 1 1

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.