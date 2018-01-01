Итоговая таблица медалей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Сегодня, 11:10

Неофициальный медальный зачет зимних Игр в Южной Корее выиграла команда Норвегии

Медали Пхенчхана завоевали представители 30 стран. Фото AFP
Медали Пхенчхана завоевали представители 30 стран. Фото AFP

25 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее прошли последние соревнования и были разыграны последние комплекты медалей.

"Золото" в женском керлинге завоевала сборная Швеции, команда ОАР победила в хоккейном турнире в мужчин, норвежская лыжница Марит Бьорген установила очередное историческое достижение, завоевав свою 15-ю медаль Олимпиад, а в мужском бобслее в четверках "золото" и "серебро" завоевали экипажи из Германии.

Позже сегодня пройдет церемония закрытия Олимпиады: где смотреть онлайн и трансляции.

Таким образом, сформировалась окончательная таблица медального зачета Олимпиады-2018 в Южной Корее. На счету норвежцев стало 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. У немцев – 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. Третьими стали канадцы – 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.

Украина с одним "золотом" заняла 21-е место. Медали Пхенчхана завоевали представители 30 стран.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Норвегия 14 14 11 39
2 Германия 14 10 7 31
3 Канада 10 8 10 28
4 США 9 8 6 23
5 Нидерланды 8 6 6 20
6 Швеция 7 6 1 14
7 Южная Корея 5 7 5 17
8 Швейцария 5 6 4 15
9 Франция 5 4 6 15
10 Австрия 5 3 6 14
11 Япония 4 5 4 13
12 Италия 3 2 5 10
13 ОАР 2 6 9 17
14 Чехия 2 2 3 7
15 Беларусь 2 1 0 3
16 Китай 1 6 2 9
17 Словакия 1 2 0 3
18 Финляндия 1 1 4 6
19 Великобритания 1 0 4 5
20 Польша 1 0 1 2
21 УКРАИНА 1 0 0 1
22 Венгрия 1 0 0 1
23 Австралия 0 2 1 3
24 Словения 0 1 1 2
25 Бельгия 0 1 0 1
26 Испания 0 0 2 2
27 Новая Зеландия 0 0 2 2
28 Казахстан 0 0 1 1
29 Лихтенштейн 0 0 1 1
30 Латвия 0 0 1 1

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.
медали, Олимпиада-2018
Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter