Итоговая таблица медалей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Неофициальный медальный зачет зимних Игр в Южной Корее выиграла команда Норвегии
25 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее прошли последние соревнования и были разыграны последние комплекты медалей.
"Золото" в женском керлинге завоевала сборная Швеции, команда ОАР победила в хоккейном турнире в мужчин, норвежская лыжница Марит Бьорген установила очередное историческое достижение, завоевав свою 15-ю медаль Олимпиад, а в мужском бобслее в четверках "золото" и "серебро" завоевали экипажи из Германии.
Позже сегодня пройдет церемония закрытия Олимпиады: где смотреть онлайн и трансляции.
Таким образом, сформировалась окончательная таблица медального зачета Олимпиады-2018 в Южной Корее. На счету норвежцев стало 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. У немцев – 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. Третьими стали канадцы – 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.
Украина с одним "золотом" заняла 21-е место. Медали Пхенчхана завоевали представители 30 стран.
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|14
|14
|11
|39
|2
|Германия
|14
|10
|7
|31
|3
|Канада
|10
|8
|10
|28
|4
|США
|9
|8
|6
|23
|5
|Нидерланды
|8
|6
|6
|20
|6
|Швеция
|7
|6
|1
|14
|7
|Южная Корея
|5
|7
|5
|17
|8
|Швейцария
|5
|6
|4
|15
|9
|Франция
|5
|4
|6
|15
|10
|Австрия
|5
|3
|6
|14
|11
|Япония
|4
|5
|4
|13
|12
|Италия
|3
|2
|5
|10
|13
|ОАР
|2
|6
|9
|17
|14
|Чехия
|2
|2
|3
|7
|15
|Беларусь
|2
|1
|0
|3
|16
|Китай
|1
|6
|2
|9
|17
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|18
|Финляндия
|1
|1
|4
|6
|19
|Великобритания
|1
|0
|4
|5
|20
|Польша
|1
|0
|1
|2
|21
|УКРАИНА
|1
|0
|0
|1
|22
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|23
|Австралия
|0
|2
|1
|3
|24
|Словения
|0
|1
|1
|2
|25
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|26
|Испания
|0
|0
|2
|2
|27
|Новая Зеландия
|0
|0
|2
|2
|28
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|29
|Лихтенштейн
|0
|0
|1
|1
|30
|Латвия
|0
|0
|1
|1
Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.