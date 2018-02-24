Медальный зачет после предпоследнего дня Олимпиады-2018

Украина с одним "золотом" занимает 21-е место, а всего медали завоевали представители 30 стран.

В предпоследний день на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане разыграли восемь комплектов наград.

В субботу состоялись финалы в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, керлинге, конькобежном спорте, а также состоятся матчи за "бронзу" в мужском хоккее Канада – Чехия (6:4) и женском керлинге Япония – Великобритания (5:3).

Лидерство в медальном зачете Игр-2018 удерживает команда Норвегии с 38 медалями (13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых), на втором месте Германия с 28 медалями (13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), на третьем – Канада также с 28 наградами (10 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых.

Украина с одним "золотом" занимает 21-е место. Всего медали завоевали представители 30 стран.

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Медальный зачет Олимпиады-2018 на 24 февраля





№ Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 13 14 11 38 2 Германия 13 8 7 28 3 Канада 10 8 10 28 4 США 9 8 6 23 5 Нидерланды 8 6 6 20 6 Швеция 6 6 0 12 7 Южная Корея 5 6 4 15 8 Швейцария 5 6 4 15 9 Франция 5 4 6 15 10 Австрия 5 3 6 14 11 Япония 4 5 4 13 12 Италия 3 2 5 10 13 Чехия 2 2 3 7 14 Беларусь 2 1 0 3 15 ОАР 1 6 9 16 16 Китай 1 6 2 9 17 Словакия 1 2 0 3 18 Великобритания 1 0 4 5 19 Финляндия 1 0 4 5 20 Польша 1 0 1 2 21 УКРАИНА 1 0 0 1 22 Венгрия 1 0 0 1 23 Австралия 0 2 1 3 24 Словения 0 1 1 2 25 Бельгия 0 1 0 1 26 Испания 0 0 2 2 27 Новая Зеландия 0 0 2 2 28 Казахстан 0 0 1 1 29 Лихтенштейн 0 0 1 1 30 Латвия 0 0 1 1



Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.