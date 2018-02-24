Медальный зачет после предпоследнего дня Олимпиады-2018
Украина с одним "золотом" занимает 21-е место, а всего медали завоевали представители 30 стран.
В предпоследний день на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане разыграли восемь комплектов наград.
В субботу состоялись финалы в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, керлинге, конькобежном спорте, а также состоятся матчи за "бронзу" в мужском хоккее Канада – Чехия (6:4) и женском керлинге Япония – Великобритания (5:3).
Лидерство в медальном зачете Игр-2018 удерживает команда Норвегии с 38 медалями (13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых), на втором месте Германия с 28 медалями (13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), на третьем – Канада также с 28 наградами (10 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых.
Украина с одним "золотом" занимает 21-е место. Всего медали завоевали представители 30 стран.
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Медальный зачет Олимпиады-2018 на 24 февраля
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|13
|14
|11
|38
|2
|Германия
|13
|8
|7
|28
|3
|Канада
|10
|8
|10
|28
|4
|США
|9
|8
|6
|23
|5
|Нидерланды
|8
|6
|6
|20
|6
|Швеция
|6
|6
|0
|12
|7
|Южная Корея
|5
|6
|4
|15
|8
|Швейцария
|5
|6
|4
|15
|9
|Франция
|5
|4
|6
|15
|10
|Австрия
|5
|3
|6
|14
|11
|Япония
|4
|5
|4
|13
|12
|Италия
|3
|2
|5
|10
|13
|Чехия
|2
|2
|3
|7
|14
|Беларусь
|2
|1
|0
|3
|15
|ОАР
|1
|6
|9
|16
|16
|Китай
|1
|6
|2
|9
|17
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|18
|Великобритания
|1
|0
|4
|5
|19
|Финляндия
|1
|0
|4
|5
|20
|Польша
|1
|0
|1
|2
|21
|УКРАИНА
|1
|0
|0
|1
|22
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|23
|Австралия
|0
|2
|1
|3
|24
|Словения
|0
|1
|1
|2
|25
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|26
|Испания
|0
|0
|2
|2
|27
|Новая Зеландия
|0
|0
|2
|2
|28
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|29
|Лихтенштейн
|0
|0
|1
|1
|30
|Латвия
|0
|0
|1
|1
Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.
Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.