Все украинские результаты Олимпиады-2018
Сборная Украины на Олимпиаде в Пхенчхане завоевала одну медаль – "золото" у Александра Абраменко
Зимняя Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане продлится с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран, будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.
Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.
По мнению экспертов и букмекеров, наибольшие шансы на медаль в Украины – в биатлоне и фристайле. На прошлой зимней Олимпиаде женская биатлонная сборная завоевала "золото" и в Пхенчхане наши девушки будут защищать титул олимпийских чемпионок.
Первую медаль в копилку нашей сборной принес фристайлист Александр Абраменко – он завоевал золотую награду в лыжной акробатике.
В этом материале мы обновляем результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде-2018 во всех видах спорта и дисциплинах.
Результаты украинцев на Олимпиаде-2018
7-е место. Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима. Биатлон. Смешанная эстафета
9-е место. Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный. Биатлон. Эстафета
11-е место. Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина. Биатлон. Эстафета
12-е место. Владислав Гераскевич. Скелетон
13-е место. Елена Шхумова, Антон Дукач, Александр Оболончик, Роман Захаркив. Санный спорт. Смешанная эстафета
14-е место. Вита Семеренко. Биатлон. Спринт
16-е место. Ольга Полюк. Фристайл. Лыжная акробатика
18-е место. Вита Семеренко. Биатлон. Гонка преследования
19-е место. Татьяна Антипенко, Марина Анцыбор. Лыжные гонки. Командный спринт
19-е место. Валя Семеренко. Биатлон. Масс-старт
20-е место. Александр Оболончик/Роман Захаркив. Санный спорт. Двойки
20-е место. Юлия Джима. Биатлон. Индивидуальная гонка
20-е место. Андрей Орлик, Алексей Красовский. Лыжные гонки. Командный спринт
21-е место. Дмитрий Пидручный. Биатлон. Спринт
21-е место. Елена Шхумова. Санный спорт, одиночки
21-е место. Александра Назарова/Максим Никитин. Фигурное катание. Танцы на льду
23-е место. Виктор Пасичник. Лыжное двоеборье
23-е место. Антон Дукач. Санный спорт
24-е место. Вита Семеренко. Биатлон. Масс-старт
25-е место. Валя Семеренко. Биатлон. Индивидуальная гонка
28-е место. Елена Стецькив. Санный спорт, одиночки
28-е место. Аннамари Данча. Сноуборд. Гигантский параллельный слалом
29-е место. Артем Тищенко. Биатлон. Индивидуальная гонка
29-е место. Анна Хныченкова. Фигурное катание
30-е место. Виктор Пасичник. Лыжное двоеборье
30-е место. Ярослав Паниот. Фигурное катание. Одиночное катание
30-е место. Татьяна Петрова. Фристайл, могул
31-е место. Владимир Семаков. Биатлон. Индивидуальная гонка
34-е место. Дмитрий Пидручный. Биатлон. Гонка преследования
38-е место. Артем Прима. Биатлон. Гонка преследования
40-е место. Андрей Мандзий. Санный спорт
40-е место. Артем Прима. Биатлон. Спринт
43-е место. Ольга Кныш. Горные лыжи. Супергигант
45-е место. Татьяна Антипенко. Лыжные гонки, скиатлон
45-е место. Ольга Кныш. Горнолыжный спорт. Слалом
46-е место. Валя Семеренко. Биатлон. Спринт
46-е место. Анастасия Меркушина. Биатлон. Гонка преследования
46-е место. Сергей Семенов. Биатлон. Спринт
46-е место. Артем Прима. Биатлон. Индивидуальная гонка
46-е место. Марина Анцыбор. Лыжные гонки, свободный стиль
49-е место. Сергей Семенов. Биатлон. Гонка преследования
49-е место. Иван Ковбаснюк. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск
50-е место. Иван Ковбаснюк. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация
50-е место. Алексей Красовский. Лыжные гонки, масс-старт
52-е место. Татьяна Антипенко. Лыжные гонки, свободный стиль
53-е место. Марина Анцыбор. Лыжные гонки, скиатлон
53-е место. Сергей Семенов. Биатлон. Индивидуальная гонка
54-е место. Татьяна Антипенко. Лыжные гонки, спринт классический
55-е место. Анастасия Меркушина. Биатлон. Спринт
56-е место. Марина Анцыбор. Лыжные гонки, спринт классический
57-е место. Иван Ковбаснюк. Горнолыжнй спорт. Гигантский слалом
61-е место. Алексей Красовский. Лыжные гонки, скиатлон
63-е место. Вита Семеренко. Биатлон. Индивидуальная гонка
64-е место. Ольга Кныш. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом
70-е место. Анастасия Меркушина. Биатлон. Индивидуальная гонка
70-е место. Алексей Красовский. Лыжные гонки, спринт классический
73-е место. Андрей Орлик. Спринт классический
73-е место. Ирина Варвинец. Биатлон. Спринт
78-е место. Владимир Семаков. Биатлон. Спринт
84-е место. Алексей Красовский. Лыжные гонки, свободный стиль
86-е место. Андрей Орлик. Лыжные гонки. Лыжные гонки, свободный стиль
не финишировал. Иван Ковбаснюк. Горнылые лыжи. Супергигант
не финишировал. Иван Ковбаснюк. Горнылые лыжи. Слалом
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