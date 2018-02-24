Все украинские результаты Олимпиады-2018

Сборная Украины на Олимпиаде в Пхенчхане завоевала одну медаль – "золото" у Александра Абраменко

Зимняя Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане продлится с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран, будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

По мнению экспертов и букмекеров, наибольшие шансы на медаль в Украины – в биатлоне и фристайле. На прошлой зимней Олимпиаде женская биатлонная сборная завоевала "золото" и в Пхенчхане наши девушки будут защищать титул олимпийских чемпионок.

Первую медаль в копилку нашей сборной принес фристайлист Александр Абраменко – он завоевал золотую награду в лыжной акробатике.

В этом материале мы обновляем результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде-2018 во всех видах спорта и дисциплинах.

Результаты украинцев на Олимпиаде-2018

Александр Абраменко Лыжная акробатика

7-е место. Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима. Биатлон. Смешанная эстафета

9-е место. Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный. Биатлон. Эстафета

11-е место. Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина. Биатлон. Эстафета

12-е место. Владислав Гераскевич. Скелетон

13-е место. Елена Шхумова, Антон Дукач, Александр Оболончик, Роман Захаркив. Санный спорт. Смешанная эстафета

14-е место. Вита Семеренко. Биатлон. Спринт

16-е место. Ольга Полюк. Фристайл. Лыжная акробатика

18-е место. Вита Семеренко. Биатлон. Гонка преследования

19-е место. Татьяна Антипенко, Марина Анцыбор. Лыжные гонки. Командный спринт

19-е место. Валя Семеренко. Биатлон. Масс-старт

20-е место. Александр Оболончик/Роман Захаркив. Санный спорт. Двойки

20-е место. Юлия Джима. Биатлон. Индивидуальная гонка

20-е место. Андрей Орлик, Алексей Красовский. Лыжные гонки. Командный спринт

21-е место. Дмитрий Пидручный. Биатлон. Спринт

21-е место. Елена Шхумова. Санный спорт, одиночки

21-е место. Александра Назарова/Максим Никитин. Фигурное катание. Танцы на льду

23-е место. Виктор Пасичник. Лыжное двоеборье

23-е место. Антон Дукач. Санный спорт

24-е место. Вита Семеренко. Биатлон. Масс-старт

25-е место. Валя Семеренко. Биатлон. Индивидуальная гонка

28-е место. Елена Стецькив. Санный спорт, одиночки

28-е место. Аннамари Данча. Сноуборд. Гигантский параллельный слалом

29-е место. Артем Тищенко. Биатлон. Индивидуальная гонка

29-е место. Анна Хныченкова. Фигурное катание

30-е место. Виктор Пасичник. Лыжное двоеборье

30-е место. Ярослав Паниот. Фигурное катание. Одиночное катание

30-е место. Татьяна Петрова. Фристайл, могул

31-е место. Владимир Семаков. Биатлон. Индивидуальная гонка

34-е место. Дмитрий Пидручный. Биатлон. Гонка преследования

38-е место. Артем Прима. Биатлон. Гонка преследования

40-е место. Андрей Мандзий. Санный спорт

40-е место. Артем Прима. Биатлон. Спринт

43-е место. Ольга Кныш. Горные лыжи. Супергигант

45-е место. Татьяна Антипенко. Лыжные гонки, скиатлон

45-е место. Ольга Кныш. Горнолыжный спорт. Слалом

46-е место. Валя Семеренко. Биатлон. Спринт

46-е место. Анастасия Меркушина. Биатлон. Гонка преследования

46-е место. Сергей Семенов. Биатлон. Спринт

46-е место. Артем Прима. Биатлон. Индивидуальная гонка

46-е место. Марина Анцыбор. Лыжные гонки, свободный стиль

49-е место. Сергей Семенов. Биатлон. Гонка преследования

49-е место. Иван Ковбаснюк. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск

50-е место. Иван Ковбаснюк. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация

50-е место. Алексей Красовский. Лыжные гонки, масс-старт

52-е место. Татьяна Антипенко. Лыжные гонки, свободный стиль

53-е место. Марина Анцыбор. Лыжные гонки, скиатлон

53-е место. Сергей Семенов. Биатлон. Индивидуальная гонка

54-е место. Татьяна Антипенко. Лыжные гонки, спринт классический

55-е место. Анастасия Меркушина. Биатлон. Спринт

56-е место. Марина Анцыбор. Лыжные гонки, спринт классический

57-е место. Иван Ковбаснюк. Горнолыжнй спорт. Гигантский слалом

61-е место. Алексей Красовский. Лыжные гонки, скиатлон

63-е место. Вита Семеренко. Биатлон. Индивидуальная гонка

64-е место. Ольга Кныш. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом

70-е место. Анастасия Меркушина. Биатлон. Индивидуальная гонка

70-е место. Алексей Красовский. Лыжные гонки, спринт классический

73-е место. Андрей Орлик. Спринт классический

73-е место. Ирина Варвинец. Биатлон. Спринт

78-е место. Владимир Семаков. Биатлон. Спринт

84-е место. Алексей Красовский. Лыжные гонки, свободный стиль

86-е место. Андрей Орлик. Лыжные гонки. Лыжные гонки, свободный стиль

не финишировал. Иван Ковбаснюк. Горнылые лыжи. Супергигант

не финишировал. Иван Ковбаснюк. Горнылые лыжи. Слалом

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