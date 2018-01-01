Норвегия повторила рекорд зимних Олимпийских игр по количеству завоеванных медалей

До абсолютного "золотого" рекорда норвежцам и немцам не хватает одной медали

В пятницу 23 февраля, конькобежец Ховард Лорентцен и биатлонная эстафетная команда принесли сборной Норвегии две серебряные награды Олимпиады. Все медалисты 23 февраля на Олимпиаде-2018.

На Играх в Пхенчхане скандинавы завоевали уже 37 медалей (13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых) и повторили лучший результат в истории, установленный в 2010 году сборной США (9-15-13).

А вот добраться до результата сборной Канады (14 побед на Олимпиаде в Ванкувере) норвежцам и немцам сегодня пока не удалось. На счету обеих сборных осталось по 13 золотых медалей.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

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