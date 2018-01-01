Огонь зимней Олимпиады-2018 погас в Пхенчхане

Следующие зимние Игры пройдут в 2022 году в Пекине

Огонь зимних Олимпийских игр 2018 года, которые проходили в южнокорейском Пхенчхане, потушен.

В воскресенье на проходящей в столице Олимпиады церемонии о закрытии Игр объявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине – с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая станет первым городом, который проведет и зимнюю, и летнюю Олимпиаду.

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Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 92 стран. Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.