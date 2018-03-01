Президент Украины наградил олимпийского чемпиона Александра Абраменко орденом

Сегодня, 12:21

Вместе со спортсменом государственную награду получил и его тренер

На приеме у президента. Фото Twitter
На приеме у президента. Фото Twitter

Президент Украины Петр Порошенко наградил фристайлиста Александра Абраменко и его наставника Энвера Аблаева орденами "За заслуги" III степени. 

"Вся Украина видела победный прыжок Александра Абраменко. Это – победа, о которой все мечтали, которую очень сильно ждали. Был рад вручить спортсмену и его тренеру Энверу Аблаеву ордена "За заслуги", – говорится в сообщении президента в Twitter.

Напомним, что Александр Абраменко принес Украине единственную медаль на Играх в Пхенчхане. Украинский фристайлист выиграл "золото" в лыжной акробатике.

После завершения соревнований во фристайле Абраменко обернул украинским флагом бронзового призера россиянина Илью Бурова, но не видит в этом никакой политики.

"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте", – объяснил свое поведение олимпийский чемпион.

Во вторник Александр Абраменко вернулся домой из Пхенчхана, где на церемонии закрытия Игр-2018 он нес флаг Украины. Кстати, одну из своих лыж украинский фристайлист отдал в музей МОК.
олимпийский чемпион, Олимпиада-2018, Александр Абраменко
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Сегодня|Спорт

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