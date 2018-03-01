Президент Украины наградил олимпийского чемпиона Александра Абраменко орденом

Вместе со спортсменом государственную награду получил и его тренер

Президент Украины Петр Порошенко наградил фристайлиста Александра Абраменко и его наставника Энвера Аблаева орденами "За заслуги" III степени.

"Вся Украина видела победный прыжок Александра Абраменко. Это – победа, о которой все мечтали, которую очень сильно ждали. Был рад вручить спортсмену и его тренеру Энверу Аблаеву ордена "За заслуги", – говорится в сообщении президента в Twitter.

Уся Україна бачила переможний стрибок Олександра Абраменка на ХХIII зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані. Це – перемога, про яку всі мріяли, яку дуже сильно чекали.



Був радий вручити спортсмену та його тренеру Енверу Аблаєву ордени "За заслуги" ІІІ ступеня. pic.twitter.com/nRmAB2E8Nx — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 марта 2018 г.

Напомним, что Александр Абраменко принес Украине единственную медаль на Играх в Пхенчхане. Украинский фристайлист выиграл "золото" в лыжной акробатике.

После завершения соревнований во фристайле Абраменко обернул украинским флагом бронзового призера россиянина Илью Бурова, но не видит в этом никакой политики.

"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте", – объяснил свое поведение олимпийский чемпион.

Во вторник Александр Абраменко вернулся домой из Пхенчхана, где на церемонии закрытия Игр-2018 он нес флаг Украины. Кстати, одну из своих лыж украинский фристайлист отдал в музей МОК.